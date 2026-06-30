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Le message plein d’espoir d’Émerse Faé après l’élimination de la Côte d’Ivoire

JF
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Le message plein d&rsquo;espoir d&rsquo;Émerse Faé après l&rsquo;élimination de la Côte d&rsquo;Ivoire

Un Mondial pour apprendre. Quelques minutes après la défaite de la Côte d’Ivoire face à la Norvège, Émerse Faé est revenu sur l’élimination des Éléphants au micro de beIN Sports. Loin d’être abattu, il s’est plutôt montré fataliste, se tournant déjà vers l’avenir.

Son équipe a appris

« C’est le foot ça se joue à pas grand chose, quand on a des occasions faut savoir les mettre, a déclaré l’ancien milieu de terrain. On a fait le plus dur en revenant à égalité et malheureusement on prend ce but à la fin, c’est dommage. »

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S’il était forcément déçu de l’issue de la rencontre, le coach champion d’Afrique n’en a pas moins pensé à féliciter ses joueurs, dont il a rappelé la jeunesse et l’inexpérience. « Les joueurs ont tout donné et se sont battus jusqu’au bout, on est tombé sur une équipe valeureuse qui a bien défendu et qui a su obtenir sa qualification, a-t-il souligné. C’était la première Coupe du monde pour tout le monde, je pense qu’ils ont bien grandi, ils ont bien appris. Maintenant on va continuer à travailler pour revenir plus forts pour les prochaines échéancesOn aura tout donné, on aura essayé jusqu’au bout, malheureusement aujourd’hui c’est pas passé mais on va continuer à travailler, à rester solidaire et à avancer ».

Une façon de rappeler que si les Éléphants n’ont pas atteint les huitièmes de finales, ils sont tout de même sortis des poules à la deuxième place de leur groupe pour la première fois de leur histoire.

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JF

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