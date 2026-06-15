La Côte d'Ivoire et Amad Diallo font plier l'Équateur

Chers lève-tôt, vous avez raté un super match. La Côte d'Ivoire et l'Équateur ont livré un joli combat, ce dimanche soir, dont les Éléphants sont sortis vainqueurs grâce à un but tardif d'Amad Diallo, un copié-collé de celui de la gagne face aux Bleus. Les Ivoiriens ont réussi leur retour en Coupe du monde.

Côte d’Ivoire 1-0 Équateur

But : A. Diallo (90e) pour les Éléphants

Les matchs amicaux pour se préparer à une Coupe du monde servent à quelque chose. C’est la leçon à tirer, entre autres, de ce match plaisant à souhait entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur. Les Éléphants ont fait CRTL C + CTRL V (copié-collé pour les galériens en raccourcis clavier) du but de la gagne contre l’équipe de France pour faire plier la Tri et éviter le premier 0-0 du Mondial dans une rencontre qui méritait bien un pion. Cette fois, ce n’était pas Guela Doué au centre, mais Wilfried Singo après un déboulé monstrueux. À la conclusion, Amad Diallo : le mister clutch de la Côte d’Ivoire a remis ça, du gauche, pour faire exploser tout un peuple, offrir la victoire à son équipe et rapprocher ce beau monde des seizièmes de finale. Une bien belle manière de faire son retour en Coupe du monde, douze ans plus tard.

Les deux équipes auront en tout cas eu le mérite de faire en sorte que les couche-tard restent éveillés en proposant un bon petit match de football. Même Jay-Z s’était pointé à Philadelphie pour rappeler qu’il n’y avait pas que la NBA dans la vie des Étatsuniens ce mois-ci. Le rappeur aux dreadlocks n’était pas là pour le plaisir, mais bien pour soutenir le poulain de son agence Roc Nation, Yan Diomandé. Comme tout le monde, il s’est régalé devant la passe double contact de la pépite ivoirienne. Comme tout bon businessman, il s’est frotté en les mains en ayant une nouvelle confirmation qu’il tenait là un sacré morceau de joueur. Piero Hincapié ne dira pas le contraire. C’est vrai, Diomandé l’a fait souffrir, se montrant déroutant comme il sait l’être.

Les coups de barre de l’Équateur

Les Éléphants ont eu quelques petites opportunités dans une première période très animée (Seko Fofana, Bazoumana Touré, Elye Wahi), Wilfried Singo voulant même rester fidèle à sa réputation de mec chokbar en tentant un retourné fou, mais pas cadré, dans la surface (45e+2). Il ne faut cependant pas se tromper : l’Équateur avait commencé plus vite et plus fort. La Tri n’a pas été vernie. Elle a touché trois fois les montants : un pétard de John Yeboah sur la barre (24e), également trouvée par le pied ouvert d’Alan Minda (30e), et une tentative en angle très fermée d’Enner Valencia après une passe géniale de Gonzalo Plata (46e). En face, les Ivoiriens ont géré cette souffrance en répondant physiquement, parfois un peu trop, puisqu’ils ont ramassé trois biscottes en une dizaine de minutes (Fofana, Franck Kessié, Guela Doué).

[🎞️VIDÉO] 🏆⚽️ Coupe du Monde 2026 🇨🇮 Amad Diallo délivre la Côte d'Ivoire à la 90e minute ! #beINFWC2026 #FIFAWorldCup https://t.co/Xbp6nW827C — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 15, 2026

Ces avertissements n’ont pas fait reculer la Côte d’Ivoire. Seko Fofana non plus : le Rennais, en grande difficulté avant la pause, a monté le curseur après l’entracte comme toute son équipe. Ce n’était plus le même Équateur en face et les occasions étaient ivoiriennes. C’était au tour de la bande d’Emerse Faé de faire connaissance avec cette fameuse barre transversale de ce côté du terrain. Cette fois, Elye Wahi s’y est frotté en reprenant à l’instinct un centre de Diomandé (52e), qui a continué son show sans toutefois régler la mire (50e, 58e). Les coups de barre, c’était aussi dans le canapé, sans pour autant piquer du nez et rater les petites révoltes initiées par Vite et Plata (56e, 69e) ou la glissade de Willian Pacho sans conséquence désastreuse (75e). La cape du héros était réservée à Diallo, entré peu avant l’heure de jeu. Une chose est sûre : samedi prochain, l’Allemagne surveillera le bonhomme de près en cas de centre en retrait dans les dernières minutes.

Côte d’Ivoire (4-4-2) : Y. Fofana – G. Doué (Kossounou, 89e), Singo, Agbadou, Konan – Diomandé, S. Fofana (Sangaré, 77e), Kessié, B. Touré (A. Diallo, 56e) – Pépé (Inao Oulaï, 77e), Wahi (Bonny, 56e). Sélectionneur : Émerse Faé.

Équateur (4-4-2) : Galindez – Franco (Porozo, 62e), Ordoñez, Pacho, Hincapié – Yeboah (Preciado, 62e), Caicedo, Vite, Minda (Angulo, 56e) – Plata, E. Valencia (Rodriguez, 77e). Sélectionneur : Sebastián Beccacece.