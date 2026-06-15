Après l'Equateur, Emerse Faé veut gagner contre l'Allemagne

Ambitions. Si le sélectionneur de l’Equateur Sebastian Beccacece a évoqué « une défaite injuste » face à la Côte d’Ivoire dans la nuit de ce lundi (1-0), considérant que la Tri « s’est créé les occasions les plus nettes et aurait pu remporter le match », si celui-ci ne s’était pas joué sur « un détail » peu avant la fin, son pendant pachydermique Emerse Faé regarde déjà vers la suite.

Un bon démarrage

« Nous avons bien démarré cette compétition contre l’Équateur, une équipe très coriace », s’est félicité le sélectionneur ivoirien qui a rappelé que ses Eléphants ne sont pas venus « pour visiter les États-Unis et rentrer chez [eux] ». Pas le temps de se reposer sur ses lauriers, la Côte d’Ivoire rempile ce samedi 20 juin contre le gros morceau du groupe E : l’Allemagne, qui a fait parler la poudre d’entrée de jeu face à Curaçao.

Mais pas question de faire preuve de fausse modestie pour les champions d’Afrique 2024 : « L’Allemagne a énormément d’expérience, a remporté la Coupe du monde plusieurs fois. Ils ont des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens et une puissance offensive redoutable, ce n’est pas rien, a concédé Faé. Mais on ira les défier pour gagner et assurer notre qualification dès la deuxième journée. »

Après tout, « découragement n’est pas ivoirien ».

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