S’abonner au mag
  • Italie
  • AC Milan

L’AC Milan dément la mort de Franco Baresi

EL
11 Réactions
L’AC Milan dément la mort de Franco Baresi

Ouf ! Une terrible rumeur a fait trembler l’Italie pendant quelques minutes : l‘annonce de la mort de Franco Baresi. Heureusement, l’AC Milan a rassuré tout le monde en indiquant que l’ancien légendaire libéro était encore en vie.

« Franco traverse une période difficile et délicate »

« L’AC Milan dément les fausses informations concernant Franco Baresi qui ont commencé à circuler ces dernières minutes. Franco traverse une période difficile et délicate, et le club se tient résolument à ses côtés ainsi qu’à ceux de sa famille. Nous invitons tout le monde à respecter leur vie privée et à s’abstenir de diffuser des informations totalement infondées », ont communiqué les Rossoneri, mercredi soir.

Embed x.com

En août 2025, Baresi a été touché par un nodule pulmonaire et avait dû subir une opération mini-invasive. Quelques mois plus tard, il était apparu publiquement. Son combat contre la maladie continue tout de même.

L’AC Milan s’offre un joueur de Troyes

EL

Commentaires

Les membres ont posté 11 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Magazine collector "Les années 90's" par So Foot

à partir de 25€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.