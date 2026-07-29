L’AC Milan dément la mort de Franco Baresi

Ouf ! Une terrible rumeur a fait trembler l’Italie pendant quelques minutes : l‘annonce de la mort de Franco Baresi. Heureusement, l’AC Milan a rassuré tout le monde en indiquant que l’ancien légendaire libéro était encore en vie.

« Franco traverse une période difficile et délicate »

« L’AC Milan dément les fausses informations concernant Franco Baresi qui ont commencé à circuler ces dernières minutes. Franco traverse une période difficile et délicate, et le club se tient résolument à ses côtés ainsi qu’à ceux de sa famille. Nous invitons tout le monde à respecter leur vie privée et à s’abstenir de diffuser des informations totalement infondées », ont communiqué les Rossoneri, mercredi soir.

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En août 2025, Baresi a été touché par un nodule pulmonaire et avait dû subir une opération mini-invasive. Quelques mois plus tard, il était apparu publiquement. Son combat contre la maladie continue tout de même.

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