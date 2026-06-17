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Les parents de Diogo Jota invités pour l’entrée en lice du Portugal

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Les parents de Diogo Jota invités pour l’entrée en lice du Portugal

Pour lui. Alors que la Seleção commence son Mondial ce mercredi (19 heures), Bruno Fernandes a été interrogé sur l’importance de Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture en juillet dernier, dans les têtes portugaises. « C’est quelqu’un qui fait partie du groupe depuis longtemps. Diogo était un grand coéquipier, très simple, très humble et très passionné par ce qu’il pouvait apporter à notre pays et au football en général. Il fait toujours partie de notre groupe et en fera toujours partie », a souligné le milieu offensif aux 89 capes (29 buts).

« On garde aussi une part d’André Silva dans nos pensées, car on ne peut pas oublier que malheureusement, ce n’était pas seulement Diogo. Il sera toujours dans nos mémoires », a-t-il ajouté en faisant référence au frère du joueur, lui aussi décédé dans l’accident.

Les parents de Diogo Jota invités pour Portugal-RDC

À l’occasion du match d’ouverture du Portugal à la Coupe du monde contre la RDC, le président de la Fédération portugaise de football a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir invité les parents de Diogo Jota et d’André Silva. « L’équipe nationale est, outre le fait d’être l’un des plus grands symboles d’un peuple, une famille. Avoir avec nous, pour ce premier match à Houston, […] Joaquim et Isabel Silva rend cette famille encore plus unie », a écrit Pedro Proença.

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