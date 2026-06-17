Cristiano Ronaldo au cœur d’un pari fou

Les parieurs ont du talent. Non, Polymarket n’est pas accessible en France. Pour autant, la plateforme de paris sportifs peut réserver quelques surprises surprenantes puisque ce sont les parieurs eux-mêmes qui proposent leurs paris. Ainsi, certains parieurs ont misé sur le fait de voir Cristiano Ronaldo pleurer pendant ce Mondial 2026.

Un pari difficile à comprendre. Le Portugais n’a pleuré qu’en 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Plus de 86 000 euros ont d’ores et déjà été misés sur ces larmes, et les chances de voir Cristiano pleurer sont évaluées entre 69 et 70 %.

Des conditions précises à respecter

Bon, il ne suffira pas d’imaginer deux trois gouttes sur les joues du Portugais pour empocher la mise. Des conditions très précises sont établies pour être sûr que chacun trouve son compte dans cette affaire pécuniaire. « Les larmes doivent être versées pendant que Ronaldo est sur le terrain ou sur le banc de touche », peut-on ainsi lire. « Les pleurs dans les vestiaires ou ailleurs ne seront pas pris en compte. Cela peut se produire avant, pendant ou après le match. Dans le cas contraire, la validation sera refusée. »

Plus de larmes que de buts, encore une fois ?

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