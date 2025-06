Les larmes de Cristiano Ronaldo sont-elles émouvantes ou ridicules ?

Evan Glomot

Voir Cristiano Ronaldo, 40 ans, fondre en larmes après la victoire du Portugal en Ligue des nations n’a rien d’exagéré, c’est même profondément humain et terriblement beau. Ces larmes ne sont pas celles d’un homme qui cherche à attirer la lumière, mais celles d’un athlète qui, depuis plus de deux décennies, incarne une quête obsessionnelle de l’excellence, une hygiène de vie irréprochable, une fidélité sans faille à son pays, et un amour viscéral du football. On parle ici d’un joueur qui a tout gagné en club, mais pour qui chaque titre en sélection revêt une dimension quasi mystique.

Ces larmes, ce sont celles d’un gamin de Madère qui, malgré l’âge, les critiques, les doutes, continue de se battre avec la même rage, la même flamme que lors de son premier match avec le Portugal. C’est aussi une forme de soulagement, peut-être une dernière consécration en sélection, un point d’orgue à une carrière hors norme. Dénigrer ces larmes comme un excès, c’est oublier à quel point le football peut être un vecteur d’émotion brute, c’est réduire le sport à un simple résultat au lieu de le voir comme ce qu’il est : un théâtre d’émotions pures. Ces larmes racontent une histoire, une fidélité, une transmission. Elles parlent au gamin qui l’admirait en 2004, au père qui le regarde avec son fils en 2025, à tous ceux qui ont vibré pour le Portugal pendant vingt ans.

Moquer ces larmes, c’est mépriser ce que représente les émotions du football

D’accord, cette Ligue des nation n’est pas une Coupe du monde. Elle n’est pas un Euro non plus. Mais c’est un trophée européen, remporté au terme d’un tournoi où s’affrontent les meilleures sélections du continent. Un titre, un vrai. Et pour un joueur comme Ronaldo, qui a toujours tout donné en sélection, cette victoire a un poids immense. Parce qu’il sait, à 40 ans, que chaque finale pourrait être sa dernière. Parce qu’il a été obligé de quitter le terrain sur blessure en 2016. Parce qu’il n’est plus au sommet de son art, mais qu’il continue, par la force de son mental, à porter son pays vers les sommets. Les moquer, c’est mépriser ce que représente une carrière de vingt ans au plus haut niveau et ce qu’est censé nous offrir ce sport : des émotions. C’est oublier qu’un trophée, quel qu’il soit, ne se mesure pas seulement à son prestige, mais à l’histoire qu’il raconte. Et ici, il s’agit de l’histoire d’un homme qui, après avoir soulevé l’Euro en 2016 et la Ligue des nations en 2019, offre au Portugal un triplé historique en ajoutant un nouveau titre à une génération dorée. Qui sont, au passage, les trois seuls trophées jusqu’à présent de la sélection portugaise.