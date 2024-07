Top 7 : Cristiano Ronaldo en pleurs

⇒ En Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo est un homme qui ne s’interdit pas de pleurer. Et ces dernières semaines, il ne s’est pas arrêté. Après son penalty arrêté par le Slovène Jan Oblak lundi soir, le capitaine du Portugal n’a pas pu retenir ses larmes… alors même que le match était loin d’être terminé et a fini par être remporté par sa sélection. Il y a presque un mois jour pour jour, on l’avait quitté inconsolable, allongé sur la pelouse et entouré par son staff, après la défaite de son équipe d’Al-Nassr aux tirs au but en finale de Coupe du Roi face à son rival d’Al-Hilal. La légende dit qu’il pensait au niveau de ses coéquipiers.

Cristiano Ronaldo est INCONSOLABLE après la défaite aux tirs au but d'Al Nassr face à Al Hilal en finale de Coupe du roi des champions 🥺#AlHilalAlNassr pic.twitter.com/xLozSBYr9T — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2024

⇒ En finale à l’Euro

Finale gagnée ou perdue, Cristiano Ronaldo pleure. Les plus vieux se rappellent ses larmes, alors tout juste âgé de 19 ans, après le triomphe de la Grèce face à sa Seleção das Quinas, en 2004. Douze ans plus tard, personne non plus — surtout pas les Français — n’a oublié l’image du Portugais assis sur la pelouse, les jambes allongées et la mâchoire serrée pour retenir ses larmes, quelques minutes avant d’être remplacé, sorti sur civière avant la demi-heure de jeu.

⇒ À la Coupe du monde

Parce qu’il n’a pas (encore) gagné de Coupe du monde dans sa riche carrière, contrairement à Lionel Messi, son rival éternel, c’était les chutes du Niagara sur le visage de Ronaldo lors de l’élimination du Portugal en quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar face au Maroc. Et quand on s’appelle Cristiano Ronaldo, on ne peut pas pleurer tranquille sans avoir une caméra à un mètre de son visage au moment de rentrer au vestiaire. Heureusement, il n’y avait pas de caméras chez lui lors d’Argentine-France quelques jours plus tard.

⇒ Quand Messi remporte le Ballon d’or

Parce qu’il ne gagnera jamais plus de Ballon d’or que son homologue argentin, Ronaldo l’avait un peu mauvaise en octobre 2023 après le huitième sacre de la Pulga, même s’il a essayé de cacher son seum comme il le pouvait. Quelques jours après, le quintuple Ballon d’or a réagi au tacle d’un journaliste espagnol envers l’Argentin… avec non pas un, non pas deux, non pas trois mais quatre emojis « pleurs de rire » qui trahissaient clairement ses larmes intérieures.

Cristiano Ronaldo a liké et commenté « 😂😂😂😂 » sous la vidéo d’un journaliste espagnol commentant le 8ème sacre de Messi au Ballon d’Or. 👀👇 « Ce que nous savions est arrivé, ils allaient donner un autre Ballon d'Or à Messi. Il est parti prendre sa retraite à Miami, même… pic.twitter.com/nXbW87wFwW — Actu Foot (@ActuFoot_) October 31, 2023

⇒ Quand on lui préfère Messi

Attention variante : lorsqu’il ne pleure pas, Cristiano chouine. Et ça concerne vraiment souvent Messi. Lors du match de poules face au Danemark (victoire 3-2) à l’Euro 2012, Ronaldo s’était fait chambrer par les supporters danois qui n’avaient pas hésité à scander le nom de la légende du Barça. Déjà avec un zeste de seum à l’époque, CR7 leur avait rétorqué un légendaire « Vous savez ce qu’il faisait l’an dernier à la même époque ? Il était à la Copa América et s’est fait éliminer en quarts. » Le Portugal a finalement échoué en demi-finales et Lionel Messi a remporté le Ballon d’or en 2011… et en 2012. Aïe.

⇒ En Ligue des champions

Chez la Vieille Dame, Ronaldo a aussi éclaté en sanglots plusieurs fois. En pleurs lors de sa première saison après une exclusion contre Valence en C1 en 2018, il avait remis ça lors de sa dernière année. Dans la série All or Nothing : Juventus, Amazon avait suivi la saison 2020-2021, marquée par l’élimination en Ligue des champions face au FC Porto. Un double coup dur pour l’ancien du Sporting dépité et filmé en pleurs dans les vestiaires bianconeri, la tête dans les mains et les coudes dans les genoux. « On joue comme des merdes », avait-il clamé avant de craquer. L’histoire dit que c’est ce jour-là qu’il a décidé de retourner à Manchester United.

😢🇵🇹 El llanto de Cristiano Ronaldo en su etapa final en la Juventus, luego de quedar eliminado ante el Porto de la Champions League 📹 La escena es parte de un episodio del documental All or Nothing, producción de Amazon, en donde se sigue la temporada del equipo italiano pic.twitter.com/iZL77EPgM4 — Diario Olé (@DiarioOle) November 26, 2021

⇒ Quand il est persécuté en Espagne

Contrairement à ce que disent les mauvaises langues, le Real Madrid n’est pas toujours avantagé par l’arbitrage ! Et Cristiano Ronaldo est le premier à le savoir. Après une poussette contre l’arbitre lors d’un match de Supercoupe face au FC Barcelone, il avait écopé de cinq matchs de suspension. Une décision qu’il avait qualifiée d’« exagérée et ridicule »… dans un post Instagram. « J’appelle ça de la persécution ! » avait-il ajouté avec la mesure qu’on lui connaît. On sait tous qu’il était en train de pleurnicher en écrivant son message.

Post Instagram Voir sur instagram.com

