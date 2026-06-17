Devinez qui est titulaire avec le Portugal ?

L’ancien ne veut pas lâcher le terrain. Ce mercredi, à 19h, le Portugal entre dans son Mondial face à la République démocratique du Congo, avec l’ambition de montrer qu’elle est aussi une grande nation de foot. Le sélectionneur Roberto Martínez a décidé d’aligner l’idole Cristiano Ronaldo d’entrée de jeu, seul en pointe, malgré les quelques débats autour de son réel niveau à maintenant 41 ans. Si la stature du joueur prime sans doute sur le mérite réel, CR7 a l’avantage d’être bien accompagné derrière lui, avec Bruno Fernandes, Perdo Neto, Bernardo Silva et le tandem du PSG João Neves et Vitinha.

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La RDC à 5 derrière

De très beaux noms et une belle équipe, contraignant Sébastien Desabre à aligner une compo très défensive avec 5 joueurs qui composent l’arrière-garde (et protègent Lionel Mpasi, dont l’interview est à lire juste ici) et trois milieux, dont le Lillois Ngalayel Mukau et l’ex-Nantais Samuel Moutoussamy. Pour ce qui est de l’attaque, les Congolais devront s’en remettre au talent individuel de la doublette Yoane Wissa et Cédric Bakambu. Pour rappel, la RDC dispute son premier match de Coupe du monde pour la première fois depuis 52 ans, la première sous sa forme actuelle.

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