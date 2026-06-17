S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. K
  • Portugal-RD Congo

Devinez qui est titulaire avec le Portugal ?

TJ
6 Réactions
Devinez qui est titulaire avec le Portugal ?

L’ancien ne veut pas lâcher le terrain. Ce mercredi, à 19h, le Portugal entre dans son Mondial face à la République démocratique du Congo, avec l’ambition de montrer qu’elle est aussi une grande nation de foot. Le sélectionneur Roberto Martínez a décidé d’aligner l’idole Cristiano Ronaldo d’entrée de jeu, seul en pointe, malgré les quelques débats autour de son réel niveau à maintenant 41 ans. Si la stature du joueur prime sans doute sur le mérite réel, CR7 a l’avantage d’être bien accompagné derrière lui, avec Bruno Fernandes, Perdo Neto, Bernardo Silva et le tandem du PSG João Neves et Vitinha.

Embed x.com

La RDC à 5 derrière

De très beaux noms et une belle équipe, contraignant Sébastien Desabre à aligner une compo très défensive avec 5 joueurs qui composent l’arrière-garde (et protègent Lionel Mpasi, dont l’interview est à lire juste ici) et trois milieux, dont le Lillois Ngalayel Mukau et l’ex-Nantais Samuel Moutoussamy. Pour ce qui est de l’attaque, les Congolais devront s’en remettre au talent individuel de la doublette Yoane Wissa et Cédric Bakambu. Pour rappel, la RDC dispute son premier match de Coupe du monde pour la première fois depuis 52 ans, la première sous sa forme actuelle.

Verra-t-on une autre belle histoire ?

Les parents de Diogo Jota invités pour l’entrée en lice du Portugal

TJ

Commentaires

Les membres ont posté 6 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
00
En direct : Portugal - RD Congo (0-0)
  • Mondial 2026
  • Gr. K
En direct : Portugal - RD Congo (0-0)

En direct : Portugal - RD Congo (0-0)

En direct : Portugal - RD Congo (0-0)
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Boutique SO - Mug

Mug Society "Mon N+1 est un con"

à partir de 12.90€



C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 3j
127
28

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.