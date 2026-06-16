Pronostic Portugal RD Congo : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Découvrez notre pronostic pour le match Portugal RD Congo en Coupe du Monde 2026. Pariez sur la victoire du Portugal et « Les deux équipes ne marquent pas ».

Informations clés Portugal sur une série de 3 victoires consécutives.

RD Congo de retour en Coupe du Monde après 52 ans.

Portugal n’a jamais affronté la RD Congo récemment.

Match au Houston Stadium, capacité de 72 220 places.

Infos du match Stade Houston Stadium (Houston, TX, USA) — capacité 72 220 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Portugal Roberto Martinez Entraîneur RD Congo Sebastien Desabre

L’équipe du Portugal entame sa campagne de Coupe du monde 2026 contre la République démocratique du Congo, dans un match où elle est clairement favorite. Le Portugal, mené par Roberto Martínez, ambitionne de démarrer sur une bonne note pour confirmer son statut de prétendant au titre, malgré n’avoir jamais atteint la finale auparavant. De l’autre côté, la RD Congo, dirigée par Sébastien Desabre, fait son retour sur la scène mondiale après 52 ans d’absence, espérant créer la surprise dans un groupe où elle affrontera également la Colombie et l’Ouzbékistan. Le match se jouera au Houston Stadium, un cadre imposant qui promet une belle fête du football.

Avantage Portugal pour le premier match de Coupe du monde

Forme Portugal

Date Domicile Score Extérieur Résultat 10/06/2026 Portugal 2-1 Nigeria W 06/06/2026 Portugal 2-1 Chili W 31/05/2026 Ukraine 3-1 Portugal L 31/03/2026 États-Unis 0-2 Portugal W 29/03/2026 Mexique 0-0 Portugal D

Le Portugal arrive à ce match avec une dynamique positive, ayant remporté trois de ses cinq derniers matchs, dont des victoires significatives contre le Chili et le Nigeria. Roberto Martínez peut compter sur une équipe en forme, emmenée par des cadres comme Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. Leur solidité défensive et leur capacité à contrôler le jeu se sont illustrées récemment, notamment lors de leur victoire 2-0 face aux États-Unis. Cette préparation semble prometteuse pour un début de compétition réussi.

Forme RD Congo

Date Domicile Score Extérieur Résultat 09/06/2026 RD Congo 1-2 Chili L 03/06/2026 RD Congo 0-0 Danemark D 31/03/2026 RD Congo 1-0 Jamaïque W 06/01/2026 Algérie 0-1 RD Congo L 30/12/2025 Botswana 0-3 RD Congo W

De son côté, la RD Congo aborde ce tournoi avec une préparation mitigée, alternant entre victoires convaincantes et défaites serrées. Leur victoire contre la Jamaïque et le Botswana montre leur capacité à s’imposer, mais leur défaite face au Chili souligne les défis à relever face aux équipes de niveau supérieur. Sébastien Desabre dispose d’une équipe compacte, mais le manque de régularité en attaque pourrait être un obstacle face à la défense portugaise bien organisée.

Historique des confrontations

Portugal et RD Congo ne se sont jamais affrontés récemment.

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Nous vous recommandons également de considérer le pari « Les deux équipes ne marquent pas », coté à 1.62. Compte tenu de la solidité défensive du Portugal et des difficultés offensives récentes de la RD Congo, il est probable que cette rencontre ne voie pas les deux équipes trouver le chemin des filets.

En conclusion, bien que le Portugal parte favori, la Coupe du monde est toujours sujette à des surprises. Chaque match offre son lot d’incertitudes, et la RD Congo pourrait bien tenter de déjouer les pronostics. Pour suivre les autres matchs, comme le pronostic France Sénégal, n’hésitez pas à consulter nos analyses.

Le Mondial 2026 promet déjà des rebondissements, à l’image de lAllemagne avec Jürgen Klopp qui traverse une période difficile.

Le beau geste du Premier ministre envers les joueurs du Portugal