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  • VRAI FOOT DAY X REMATCH

Best of des buts amateurs du week-end !

EM
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Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Marigny St Martin vs Essor SC du Melda

Déjà, le caméraman n’a pas mis la bulle au milieu du niveau, et c’est un peu relou. Revenons au foot. Pourquoi ressortir de derrière quand on ne sait pas le faire… En district, ce qu’on veut, ce sont des longs ballons ! Et pour cause, récupération aux 30 mètres et le numéro 11 se mue en Ricardo Quaresma avec un superbe extérieur du pied en une touche de balle. Du grand art.

2/ US Chasseneuil vs USAM Montbron

On a une abeille qui tire un corner du pied gauche à l’opposé du terrain, c’est dégagé au deuxième poteau mais ça revient directement sur le frappeur du corner. Et là, il saisit sa chance à deux mains et il élimine son vis-à-vis avec des frappes déroutantes. Un centre devant le but et le joueur n’a plus qu’à la pousser. Il peut clairement remercier son collègue, véritable magicien du ballon rond.

3/ Racing Besançon vs US Salies Mane

Encore un but qui provient d’un corner, décidément, c’est la mode ce week-end ! Après un dégagement de la défense, le ballon revient dans les pieds des Vertes. Et il y en a une qui ne se pose pas de questions. Dans le rond central, elle envoie une praline qui passe au-dessus des gants de la gardienne. Un plongeon timide, ça ne pardonne pas. Après un but comme ça, je fais trois fois le tour du terrain avec la célébration de Mayulu.

4/ GJ Beaulieu Land-SG vs La Roche Vendée

Le N’Golo Kanté de l’équipe se bat pour récupérer le ballon, ça permet à son équipe de repartir vers l’avant. Et là, le football parle de lui-même. Le 5 décale son ailier qui contrôle et qui centre en retrait. Lewandowski dans le geste, l’attaquant contrôle et frappe en pivot dans la lulu. Un exemple d’action collective menée par des minots. Plus d’excuses en seniors après avoir vu ça.

5/ ST Michel Sports vs Fleury 91 FC

C’est presque un copier-coller du but précédent. Encore une fois le collectif prime et Luis Enrique doit être aux anges devant cette réalisation. Après un beau une-deux, le numéro 12 aurait pu enrouler lucarne opposée, mais non. Il voit son partenaire seul en retrait qui n’a plus qu’à finir. Ce qu’il fait à la perfection en prenant à contre-pied le portier adverse.

Mbappé et Messi : la course aux étoiles

EM

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