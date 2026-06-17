Pas de dérapage raciste pendant France-Sénégal, le commentateur argentin victime d’un fake

Ce mercredi matin, une séquence d’un commentateur argentin décrivant le retour aux vestiaires des joueurs à la mi-temps de France-Sénégal et annonçant le score nul et vierge « entre deux pays africains », a largement été diffusée sur les réseaux sociaux. Relayée par plusieurs médias, dont sofoot.com, cette séquence ne s’avère être qu’un mauvais montage de ce qu’a vraiment commenté le journaliste argentin Nicolás Haase, qui a, dans celle d’origine, simplement annoncé le score à la mi-temps.

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C’est le commentateur lui-même qui a tenu à clarifier la situation sur son compte X. « Il ne s’agit pas d’une phrase sortie de son contexte, mais d’une altération délibérée du contenu original. » Soucieuse de diffuser une information claire et vérifiée à ses lecteurs, la rédaction de So Foot tient à présenter ses excuses à Nicolás Haase pour cette maladresse.

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