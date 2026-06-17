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Le Real Madrid veut faire un nouveau gros coup en piochant à Chelsea

ABS
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Le Real Madrid veut faire un nouveau gros coup en piochant à Chelsea

Après une saison dans le dur, le Real Madrid compte sur l’effet Mou. Après Marc Cucurella et Bernado Silva, une autre grosse recrue pourrait être annoncée du côté du Real Madrid. Le club merengue aurait ciblé Enzo Fernandez pour renforcer son milieu de terrain, selon les informations de Marca, qui affirme que le joueur argentin serait la priorité numéro 1 de José Mourinho pour ce mercato.

Un transfert à plus de 100 millions d’euros ?

Dans le marasme général de Chelsea, Enzo Fernandez fut l’un des seuls à surnager dans l’effectif fleuve des Blues avec 15 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Pas trop mal pour un milieu. Toujours selon les informations de Marca, le club londonien attendrait 120 millions d’euros pour lâcher son joueur.

Tonton Florentino a même promis un transfert à 150 barres !

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ABS

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