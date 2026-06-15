Cucurella va devoir dire adieu à ses bouclettes

Le grand remaniement du Real ! Après deux saisons ratées, les Merengues entendent bien revenir sur le devant de la scène espagnole et européenne. Alors que le club madrilène a récemment annoncé l’arrivée de José Mourinho sur le banc, le latéral gauche Marc Cucurella est officiellement le premier joueur à rejoindre los Blancos pour les six prochaines saisons, jusqu’en 2030, contre la modique somme de 55 millions d’euros. Son arrivée pourrait en appeler d’autres puisqu’Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et Denzel Dumfries sont également attendus dans la capitale espagnole.

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Au grand dam de sa chevelure ?

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’effectif du Real commence à avoir très belle allure. Titulaire indiscutable à Chelsea, où il fut l’un des rares à réaliser une bonne saison, Cucurella viendra renforcer un flanc gauche du Real en perdition depuis le départ de Marcelo. Issu de la Masia, le joueur espagnol avait pourtant juré en cours de saison qu’il préférerait se raser les cheveux plutôt que de jouer un jour avec le Real Madrid. Mytho.

Cucurella sous buzz cut : on attend ça avec impatience !

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