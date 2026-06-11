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Le Real Madrid officialise l’arrivée de José Mourinho

TB
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Le Real Madrid officialise l’arrivée de José Mourinho

Fin du suspense. C’était un secret de polichinelle depuis la réélection de Florentino Pérez, c’est désormais officiel : José Mourinho est bien de retour sur le banc du Real Madrid. Déjà aux commandes entre 2010 et 2013, le Portugais reprend du service pour les trois prochaines années, selon le communiqué publié par les Merengues.

Le Portugais aura la lourde tâche de refaire gagner la Casa Blanca, tout juste sortie d’une triste saison blanche pleine de remous.

Il est content, Kyks ?

L’officialisation de Mourinho au Real imminente

TB

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