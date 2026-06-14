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Omar Artan recevra bien le salaire qu'il aurait dû toucher pour le Mondial

AL
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Omar Artan recevra bien le salaire qu'il aurait dû toucher pour le Mondial

C’est déjà ça.

De retour en Somalie après avoir été bloqué à son arrivée aux États-Unis, Omar Artan a reçu une bonne nouvelle ces dernières heures : il touchera bel et bien le salaire qu’il aurait dû avoir en arbitrant durant le Mondial. L’information provient de BBC Sport, qui dévoile que c’est la FIFA elle-même qui s’est engagée à lui verser cette somme, à la fin de la compétition, comme pour tous les officiels qui seront sur les terrains cet été. Pour rappel, Artan, dont le visa était en règle, avait été retenu à Miami « en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents ». Depuis, il a aussi appris qu’il serait au sifflet de la prochaine Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa, le 12 août prochain.

On comprend peut-être un peu mieux ses remerciements à la FIFA.

Turquie : soirée chic, détail choke

AL

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