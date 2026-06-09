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Privé de Coupe du monde, l’arbitre Omar Artan remercie... la FIFA

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Privé de Coupe du monde, l’arbitre Omar Artan remercie... la FIFA

Deschamps a trouvé un concurrent pour un concours de langue de bois. Après s’être vu refuser son entrée aux États-Unis et avoir été lâchement abandonné par la FIFA sur le sujet, l’arbitre somalien Omar Artan a réagi à la situation. Dans un communiqué relayé par ESPN, le meilleur arbitre africain 2025 a indiqué quil « garde une attitude positive » et qu’il se « concentre sur les prochains défis de (sa) carrière d’arbitre ».

Des remerciements à la FIFA

Mais Omar Artan ne s’arrête pas là et va même jusqu’à remercier l’instance mondiale du football, malgré le fait que cette dernière n’ait publiquement rien fait pour lui permettre d’officier à la Coupe du monde. « Je tiens à remercier la FIFA et la Confédération africaine de football pour tout leur soutien, et je m’engage à maintenir mon niveau d’arbitrage tout en me concentrant sur l’avenir. Je remercie la famille du football pour ses messages et je souhaite à mes collègues beaucoup de succès pendant la Coupe du monde. J’ai hâte de les retrouver lors des prochaines compétitions. » 

Trump avait traité la Somalie de pays pourri, on devrait peut-être lui filer un miroir.

Le Règlement : « L’idée avec Bad Football était de faire quelque chose de rapide et fun à jouer entre potes »

OC

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