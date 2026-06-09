L’arbitre somalien bloqué à la frontière privé de Mondial

« Chef, oui, chef ! » Ce lundi soir, la FIFA a confirmé que l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan ne pourra pas officier durant la Coupe du monde car il s’est vu refuser son entrée sur les terres de Donald Trump.

À travers un communiqué, l’instance mondiale du football a déclaré : « La FIFA n’intervient pas dans les procédures d’immigration du pays hôte, y compris dans l’octroi des visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment. Conformément aux précédentes compétitions organisées par la FIFA, c’est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. » Très courageux.

« Il disposait d’un visa en règle »

Arrivé le 6 juin aux États-Unis pour arbitrer le Mondial, l’arbitre somalien s’est fait recaler par la police aux frontières. Cette dernière a d’ailleurs expliqué, après un « contrôle de routine », « qu’à l’issue de l’inspection, le voyageur, un arbitre de la Coupe du monde, a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents et s’est vu refuser l’entrée sur le territoire ».

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports somalien, Ciise Aden Abshir, a assuré qu’Omar Abdulkadir Artan disposait « d’un visa en règle ». À noter que la Somalie fait partie des nombreux pays privés de rejoindre les États-Unis, depuis la nouvelle politique migratoire de Donald Trump, qu’il avait d’ailleurs qualifié de « pays pourri » en novembre dernier.

Ça commence à faire beaucoup…

Grande première pour l’arbitrage somalien