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Grande première pour l’arbitrage somalien

LB
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Grande première pour l’arbitrage somalien

À jamais le premier. La FIFA a désigné jeudi les arbitres qui officieront lors de la Coupe du monde qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Pour la première fois de l’histoire, un arbitre somalien sera au rendez-vous de la compétition. Omar Abdulkadir Artan fait donc partie des 52 arbitres centraux retenus pour officier durant la compétition.

Une désignation logique

Si la sélection somalienne ne s’est jamais qualifiée pour un Mondial, Artan est un ponte de l’arbitrage africain. Arbitre FIFA depuis 2018, il exerce dans le championnat somalien et a été nommé meilleur arbitre de l’année par la Confédération africaine de football en 2025.

Son talent et sa nomination ont même été salués par le président somalien, Hassan Mohamud : « Je loue les efforts, le professionnalisme et l’intégrité démontrés par l’arbitre Omar, qui est devenu une source d’inspiration pour la nouvelle génération de Somaliens. »

Les Ocean Stars n’ont plus qu’à s’inspirer du parcours d’Artan.

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LB

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