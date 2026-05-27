Ronald Koeman pique l'Angleterre et Arsenal

Le défenseur le plus offensif de l’histoire a trouvé deux nouvelles cibles sur qui tirer. Après avoir dévoilé la liste des 26 joueurs néerlandais convoqués pour la Coupe du monde 2026, Ronald Koeman a participé mercredi après-midi à une conférence de presse.

Le sélectionneur des Pays-Bas a répondu à une question concernant les probables ajustements tactiques en raison des conditions climatiques durant le tournoi en Amérique du Nord : « L’intensité sera probablement un peu faible. Je ne crois pas qu’on aura des matchs comme PSG-Bayern (5-4, 28 avril), et plus spécialement lors du premier match. »

L’Angleterre et Arsenal boostés par les corners ?

L’ancien entraîneur du FC Barcelone estime que Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’Angleterre, s’est mué en Louis Bodin pour constituer son effectif en vue du Mondial : « Vous pouvez le constater, l’Angleterre aussi, avec ses choix dans son équipe. Elle va s’appuyer sur les touches et les corners. C’est important, car ça demande le moins d’énergie mais cela a un impact considérable. »

Dans ce discours, le nouveau champion d’Angleterre Arsenal a été pris en exemple par Ronald Koeman. « Je pense qu’Arsenal est devenu champion grâce aux corners. Sans ça, il ne serait jamais parvenu », conclut le Batave de 63 ans. Les Gunners ont inscrit 23 de leurs 71 buts en Premier League sur coup de pied arrêtés.

En voilà un qui doit encore repenser à la défaite en demi-finale de l’Euro 2024.

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