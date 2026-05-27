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Le gardien remplaçant de Toulouse file aux Pays-Bas
Vous savez maintenant Kjetil… Kjetil Haug, le gardien de but remplaçant de Toulouse, quitte le Téfécé et s’engage librement avec le club néerlandais de Go Ahead Eagles. La formation batave a officialisé la signature du Norvégien de 27 ans pour trois saisons, ce mercredi.
𝐊𝐣𝐞𝐭𝐢𝐥 =🔴🟡 pic.twitter.com/vGqckB2hZJ— Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) May 27, 2026
L’homme de la Coupe de France
Depuis son arrivée à Toulouse en 2022, Kjetil Haug n’a disputé que six matchs de Ligue 1. Le portier de 1,91 mètre a gagné du temps de jeu en Coupe de France et est devenu le porte-bonheur des Haut-Garonnais. En 11 matchs dans la compétition, Haug a gagné à 10 reprises (dont 2 aux tirs au but), dont la finale contre Nantes en 2023 (5-1). La seule défaite est intervenue en demi-finale contre Lens (4-1), le 21 avril dernier.
L’OM aurait dû sauter sur l’occasion pour booster ses chances de sacre.Le nouvel entraîneur de Toulouse est connu
CT