Kasper Schmeichel raccroche les gants

La fin de la deuxième génération. Kasper Schmeichel a officialisé, ce mercredi, la fin de sa carrière professionnelle. Le gardien de but danois du Celtic a pris cette décision suite à sa grave blessure à l’épaule survenue en février dernier. « C’est une décision qui a été prise pour moi après avoir consulté plusieurs chirurgiens, spécialistes à propos de mon épaule, qui m’ont expliqué que je ne devais pas compter sur la possibilité de revenir et de rejouer au plus haut niveau », a confié le natif de Copenhague à la TV2, chaîne danoise.

Une émancipation réussie

Fils du gardien légendaire Peter Schmeichel, Kasper s’est fait son propre nom au cours de sa longue aventure à Leicester (2011-2022) marquée par le titre de champion d’Angleterre obtenu en 2016. L’ancien portier, passé par l’OGC Nice et Anderlecht, est le cinquième joueur le plus capé de l’histoire du Danemark avec 120 sélections, dont 6 durant l’épopée jusqu’en demi-finale de l’Euro 2020. Sa dernière apparition en équipe nationale remonte à la défaite contre l’Écosse (4-2) en novembre 2025.

Alors, on aura le droit à ses propres films de famille ?

Vague d’arrestations en Écosse après le titre du Celtic