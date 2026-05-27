Le Havre officialise deux départs majeurs

L’architecte s’en va. Comme attendu après l’annonce de sa démission à l’issue de la dernière journée de Ligue 1, Mathieu Bodmer quitte le Havre. Le club normand l’a officialisé sur son site Internet ce mardi soir. « L’annonce a été rapide mais elle a forcément remué les cœurs havrais. Et pour cause : Mathieu Bodmer, qui a informé après le match à Lorient quitter sa place de directeur sportif du HAC, a su les gagner, ces cœurs ! En quatre ans de bons et loyaux services à la cause Ciel&Marine, arrivé en juin 2022 (…) il aura collectionné les succès ! », pouvait-on lire.

Merci Mathieu ! 💙 pic.twitter.com/CIec1kFnHx — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 26, 2026

Bodmer emporte aussi son bras droit dans ses valises

Mais là n’est pas tout. En plus de Mathieu Bodmer, le HAC a également confirmé le départ de Julien Momont, responsable analyse du jeu et data, et surtout collaborateur du désormais ex-directeur sportif havrais. Malgré les petites tensions internes sous-entendues par Bodmer au moment de l’annonce de sa démission, le HAC a tenu à se montrer reconnaissant : « Le club remercie Mathieu de son implication, de sa passion, de son travail, comme il remercie Julien Momont, responsable analyse du jeu et data, qui a lui aussi annoncé son départ. Àtous les deux, le HAC souhaite une bonne continuation ! »

Arrivé en Normandie en juin 2022 alors que le club stagnait en deuxième division, Mathieu Bodmer restera comme le faiseur de miracles des Ciel-et-Marine. Après le sacre en Ligue 2, il a permis au Havre de se maintenir dans l’élite trois saisons de suite en dépensant seulement… 2,9 millions d’euros ! Parmi ses faits d’arme les plus marquants, on peut citer les arrivées libres de l’international hongrois Loïc Nego, de l’international russe Daler Kuzyaev ou encore de l’international japonais Ayumu Seko, sans oublier Abdoulaye Touré qui avait offert le maintien au HAC en 2024-2025.

Si l’architecte se tire, les fondations normandes vont-elles tenir ?

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