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Passé par Antwerp et Southampton, Victor Udoh est décédé à l’âge de 21 ans

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Passé par Antwerp et Southampton, Victor Udoh est décédé à l’âge de 21 ans

Ancien joueur du Royal Antwerp et de Southampton, Victor Udoh est décédé ce mardi à l’âge de 21 ans. « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre ancien joueur Victor Udoh », a indiqué le club belge sur ses réseaux. Selon le média Nieuwsblad, le Nigérian, retrouvé mort à Abuja où il était revenu depuis quelques jours, serait décédé dans des « circonstances suspectes » sans que la cause ne soit pour le moment connue.

Une dernière expérience en Tchéquie

Auteur de 12 buts en 21 matchs avec les jeunes du Royal Antwerp, Udoh avait ensuite évolué à 28 reprises avec l’équipe première. Parti dans la foulée chez les U21 de Southampton, sans grande réussite, le Nigérian évoluait cette saison au sein du SK Dynamo Ceske Budejovice, club de deuxième division tchèque avec lequel il n’a disputé aucune rencontre.

Et l’Oscar du raté de l’année est attribué à...

OC

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