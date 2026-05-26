Passé par Antwerp et Southampton, Victor Udoh est décédé à l’âge de 21 ans

Ancien joueur du Royal Antwerp et de Southampton, Victor Udoh est décédé ce mardi à l’âge de 21 ans. « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre ancien joueur Victor Udoh », a indiqué le club belge sur ses réseaux. Selon le média Nieuwsblad, le Nigérian, retrouvé mort à Abuja où il était revenu depuis quelques jours, serait décédé dans des « circonstances suspectes » sans que la cause ne soit pour le moment connue.

Met grote verslagenheid heeft RAFC kennisgenomen van het overlijden van oud-speler Victor Udoh (21). Victor streek in het seizoen 2023/2024 neer op de Bosuil, waar hij in zijn eerste seizoen bij de Young Reds twaalf keer wist te scoren in 21 wedstrijden. Dat seizoen maakte hij… pic.twitter.com/ISh3IPBgh3 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 26, 2026

Une dernière expérience en Tchéquie

Auteur de 12 buts en 21 matchs avec les jeunes du Royal Antwerp, Udoh avait ensuite évolué à 28 reprises avec l’équipe première. Parti dans la foulée chez les U21 de Southampton, sans grande réussite, le Nigérian évoluait cette saison au sein du SK Dynamo Ceske Budejovice, club de deuxième division tchèque avec lequel il n’a disputé aucune rencontre.

Et l’Oscar du raté de l’année est attribué à...