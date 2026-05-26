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Jaap Stam est de retour dans son club formateur

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Jaap Stam est de retour dans son club formateur

Le roc is back. Non pas le célèbre acteur chauve américain mais celui qui s’est embrouillé avec Sir Alex Ferguson à cause d’un livre : Jaap Stam. Le PEC Zwolle a annoncé l’arrivée de l’ancien défenseur néerlandais dans son conseil d’administration, ce mardi. L’ex-joueur de Manchester United sera chargé de s’occuper de l’aspect technique.

Un nouveau retour à la maison

Le Batave de 53 ans signe son grand retour dans son club formateur, dans lequel il a évolué une saison en professionnel (1992-1993), avant de revenir dans le costume d’entraîneur lors de l’exercice 2018-2019. Jaap Stam avait permis à Zwolle de se maintenir dans l’élite néerlandaise en finissant à la treizième place du championnat.

Il mettra désormais de l’ordre dans les bureaux comme il le faisait sur le terrain avec sa dégaine effrayante.

Le coup d’envoi d’un derby décalé à cause de supporters cagoulés

CT

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