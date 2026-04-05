Le coup d’envoi d’un derby décalé à cause de supporters cagoulés

Au moins, ils n’ont pas envahi l’autoroute. Connaissez-vous le derby d’IJssel ? Vous savez, c’est ce duel fratricide entre les Néerlandais de Go Ahead Eagles de la ville de Deventer et le PEC Zwolle qui, en 2014, avait remporté le Johan Cruijff Shield, équivalent du Trophée des champions. Les deux villes sont séparées d’une trentaine de kilomètres et s’affrontaient ce dimanche en championnat à partir de 12h15.

Cagoulé à la Kalash Criminel

Si cet horaire précoce évitait que les fans néerlandais se bourrent la gueule toute la journée avant le match, il n’a pas empêché les ultras de Zwolle de se ramener avec des cagoules. Selon le média néerlandais AD, certains supporters des Blauwvingers ont caché leur visage dans le parcage, ce qui était interdit pour ce déplacement à haut risque, et ont envoyé des feux d’artifice sur les supporters adverses.

Avant la rencontre, la direction du club et le capitaine Ryan Thomas ont demandé à leur supporter d’enlever les cagoules, mais ceux-là n’ont rien voulu savoir. Résultat de leurs agissements : ils ont été virés du stade par les forces de l’ordre, le coup d’envoi a été décalé à 13h50 et leur équipe est en train de perdre 5-0.

Bravo Messieurs !

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