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Un club anglais historique fait son retour en Championship

LB
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Un club anglais historique fait son retour en Championship

Comment on se retrouve. Sept ans après sa relégation à l’échelon inférieur, Bolton fait son retour en Championship après avoir triomphé de Stockport en finale des barrages d’accession (4-1). Le cinquième de la saison régulière de League One va donc retrouver la deuxième division.

 

Sept ans d’attente

Club emblématique de la Premier League au début des années 2000, les Trotters ont subi une deux relégations en deux ans et se sont retrouvés en League Two, soit la quatrième division anglaise et s’est même retrouvé au bord de la liquidation judiciaire en 2019. Remonté en League One à l’issue de la saison 2022-2023, Bolton a du attendre trois ans avant de retrouver l’antichambre de l’élite du football anglais. Cinquième de la saison régulière, les protégés de Steven Schumacher sont venus à bout de Bradford en demi-finale (1-0, 0-1) avant de s’imposer en finale face à Stockport, troisième du championnat à Wembley, stade où le club s’était incliné deux ans auparavant face à Oxford (0-2) déjà en finale d’accession.

Retour vers le futur.

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LB

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