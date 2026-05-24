Gerónimo Rulli livre ses vérités sur la saison marseillaise

Mieux vaut tard que jamais. Alors que la saison de Ligue 1 s’est achevée il y a une semaine, Gerónimo Rulli a publié un long message sur son compte Instagram ce dimanche pour retracer la saison marseillaise.

Une réalité différente

S’il ne donne aucun détail sur son avenir immédiat, « Gero » a d’abord fait amende honorable évoquant « une année pleine de défis, une véritable montagne russe, où parfois nous avons été à la hauteur, et d’autres fois moins », avant de fustiger certaines informations livrées sur le groupe olympien. « Au cours de l’année, beaucoup de choses ont été dites sur le groupe, certaines très éloignées de la réalité. Des situations qui, au lieu de nous unir, ont créé du bruit inutile entre nous et les supporters. Et ça fait mal, parce que ce club est plus fort quand nous sommes tous ensemble, a d’abord regretté l’international argentin. Malgré tout, l’équipe n’a jamais cessé de se battre, et nous avons atteint l’objectif de retrouver une compétition européenne, là où ce club doit être. » Même si l’OM s’est qualifié en Ligue Europa pour la saison prochaine, cela reste bien loin des rêves d’une deuxième qualification consécutive en Ligue des champions.

Alors que des rumeurs le menant vers un départ de Marseille enflent, celui qui s’envolera incessamment sous peu pour disputer la Coupe du monde avec l’Albiceleste a conclu son message par un vœu pieux : « J’espère que l’année prochaine sera différente. Parce que quand tout le monde pousse dans la même direction, ce club est inarrêtable. »

Reste à ne pas se disputer avec son coéquipier lors de la première journée de championnat.

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