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André-Pierre Gignac se lance dans la pizza

EM
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André-Pierre Gignac se lance dans la pizza

Une pizza pour Gignac ! Les supporters parisiens et ses autres détracteurs ont toujours aimé enquiquiner André-Pierre Gignac sur la nourriture, mais l’attaquant s’en moque : APG a ouvert une pizzeria au Mexique, sa terre d’adoption depuis onze piges, où il est devenu une légende.

Petite canailles

C’est avec son cousin qu’ils ont eu l’idée d’ouvrir Petite Canaille au Mexique. « Cet hiver, avec mon cousin Ichem, on s’est dit que la saveur des pizzas de Marseille nous manquait vraiment. Un soir, on s’est mis à en faire nous-mêmes, à les cuire dans mon four à gaz, pour faire découvrir à un ami mexicain. Il a adoré, nous aussi ! », explique-t-il à La Provence.

Marseille, capitale de la pizza dans l’Hexagone ? Ce n’est pas Naples, mais une importante vague d’immigration d’Italiens entre 1851 et 1911, d’après l’INA, a grandement favorisé la consommation de ces grandes tartes rondes qui peuvent se manger avec de l’ananas.

Seront-elles meilleures que celle de Fekir ?

« Oui, Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur de tous les temps »

EM

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