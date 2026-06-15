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Didier Deschamps : « Le dernier champion du monde a perdu son premier match »

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Didier Deschamps : « Le dernier champion du monde a perdu son premier match »

Il aurait préféré que l’Argentine perde son dernier match aussi.

A la veille du grand plongeon des Bleus, Didier Deschamps a tempéré l’importance du premier rendez-vous dans un Mondial lors de sa conférence d’avant-match : « Il n’est pas décisif parce qu’il y a deux autres rencontres et que dans les statistiques, le dernier champion du monde a perdu son premier match », a-t-il rappelé en souvenir de la défaite infligée par l’Arabie saoudite à l’Argentine voici trois ans et demi. « Mais dans l’idéal, commencer par une victoire est la meilleure des choses. » Ouf !

Un adversaire de taille pour un match d’ouverture

Le meilleur sélectionneur de tous les temps a fait un carton plein sur les trois matchs d’ouverture des Coupes du monde qu’il a disputés en tant que sélectionneur. Cette fois-ci, les vice-champions du monde font face aux champions d’Afrique en titre. « Sur le papier, le Sénégal est un adversaire de très haut niveau, qui fait partie des meilleures équipes africaines et mondiales, mais on a préparé ça avec le même respect que contre l’Australie et le Honduras lors des deux dernières Coupes du monde », a rappelé Didier Deschamps.

Quelles petites équipes ? Quels matchs de merde ?

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