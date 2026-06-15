Gianni Infantino veut organiser un match entre Israël et la Palestine

Il ne lâchera donc jamais l’affaire. Même s’il prétend que son organisation ne peut pas « résoudre les problèmes géopolitiques », le président de la FIFA entend bien apporter sa pierre à l’édifice d’une réconciliation entre Israël et la Palestine. Selon des informations de The Athletic, Gianni Infantino souhaiterait que le match d’ouverture du futur tournoi international des moins de 15 ans oppose Israël et la Palestine.

Pas gagné d’avance

Annoncé en décembre 2025, ce tournoi – exclusivement masculin, puis mixte à partir de 2027 – se déroulera au mois de septembre prochain aux États-Unis (probablement à Miami) et « constitue un autre exemple de la manière dont la FIFA réinvestit dans le football » et entend « donner une chance à chaque talent à travers le monde », selon un communiqué de l’instance.

Contactée par The Athletic, la fédération palestinienne n’a pas encore réagi à la proposition de Gianni Infantino. Côté israélien, on affirme que le pays est « plus que jamais disposé à utiliser le football comme instrument pour promouvoir la normalisation et la paix ». Aucun des deux pays n’a cependant confirmé sa participation à la compétition qui réunira 211 associations membres de la FIFA, dont la Russie, pourtant exclue des compétitions internationales au niveau senior.

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