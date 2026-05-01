Infantino à l'origine d'un grand moment de gêne au congrès de la FIFA

Ambiance électrique à Vancouver. Ce jeudi 30 avril, la ville canadienne recevait le 76e congrès annuel de la FIFA, à un peu plus d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde. Toutes les fédérations de foot étaient conviés à ce sommet, mené par le président Gianni Infantino. Désireux de jouer les médiateurs, celui-ci a, peu de temps après avoir annoncé sa volonté de briguer un troisième mandat à la tête de l’instance mondiale du foot, invité les représentants des fédés israéliennes et palestiniennes à se serrer la main et à faire la photo ensemble sur scène.

🇵🇸 🇮🇱 The president of the Palestine Football Association, Jibril Rajoub, refused to shake hands with the president of the Israel Football Association and pose for a photo, despite all the insistence of Gianni Infantino, president of FIFA. pic.twitter.com/I9naiN8Fqr — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 1, 2026

Ce qui a accouché d’un moment très gênant, le président de la fédération palestinienne Jibril Rajoub refusant formellement de serrer la main au vice-président de la fédé israélienne Basim Sheikh Suliman. Embarrassé et conscient d’avoir complètement raté son coup, Infantino a tenté de cacher la misère avec de chaudes embrassades avec les deux représentants.

« Nous allons travailler ensemble, Monsieur le Président Rajoub, Monsieur le Vice-Président Suliman. Travaillons ensemble pour donner de l’espoir aux enfants. Ce sont des questions complexes », a-t-il ensuite promis. Le mal est déjà fait : son football à lui s’est frotté aux limites diplomatiques, dans un contexte où les deux pays sont sous un cessez-le-feu très fragile.

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