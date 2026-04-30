Découvrez tous les nommés aux trophées UNFP

Préparez le tapis rouge. Maintenant que la saison des Césars et des Oscars est terminée, place aux récompenses individuelles décernées aux acteurs du monde du foot français. Le 11 mai prochain, tout le gratin est attendu au Palais Brongniart pour savoir qui sera sacré meilleur joueur de Ligue 1, meilleur entraîneur de Ligue 2 ou meilleur tricolore évoluant à l’étranger. Roulement de tambour !

Le PSG partout… ou presque

Déjà meilleur joueur la saison dernière, Ousmane Dembélé est candidat à sa propre succession. Il sera en concurrence avec deux autres Parisiens, Vitinha et Nuno Mendes, mais également avec le Marseillais Mason Greenwood et le Lensois Florian Thauvin. Autre duel PSG-Lens du côté des entraîneurs, puisque Luis Enrique et Pierre Sage font office de favoris, devant Paulo Fonseca, Olivier Pantaloni et Bruno Genesio.

Chaque week-end, ils transforment le jeu en spectacle et le ballon en magie 🎩🪄 Voici les nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1 : O. DEMBÉLÉ M. GREENWOOD N. MENDES F. THAUVIN VITINHA#TropheesUNFP pic.twitter.com/oZdhfAVlI1 — UNFP (@UNFP) April 30, 2026

Les Parisiens sont aussi particulièrement représentés dans la catégorie « meilleur jeune » avec Désiré Doué, João Neves et Warren Zaïre-Emery. Ils feront face au Strasbourgeois Valentín Barco et au Lillois Ayyoub Bouaddi, tenant du titre. Chez les gardiens, Matveï Safonov est, quant à lui, absent. Il laisse sa place à Robin Risser, Brice Samba, Dominik Greif, Mike Penders et Hervé Koffi.

Cherki devant Mbappé et Olise ?

Du côté de la Ligue 2, c’est Troyes qui arrive à placer au moins un pion dans chaque catégorie : Martin Adeline et Tawfik Bentayeb parmi les meilleurs joueurs (contre Zuriko Davitashvili, Giovani Versini et Enzo Bardeli), Hillel Konaté pour les gardiens (face à Gauthier Larsonneur, Gaëtan Poussin, Ewen Jaouen et Quentin Braat) et Stéphane Dumont pour les entraîneurs (en compagnie de Patrick Videira, Grégory Poirier, Fabien Dagneaux et Didier Santini).

En Première Ligue, c’est évidemment OL Lyonnes qui a le plus de chances de ramener quelques palmes dans le Rhône. Tabitha Chawinga et Melchie Dumornay seront opposées à Romée Leuchter, Sakina Karchaoui et Clara Mateo pour le titre de meilleure joueuse de la saison, Lily Yohannes peut être élue meilleure jeune devant Mélissa Bethi, Lucie Calba, Anaïs Ebayilin et Justine Rouquet, tandis que Christiane Endler fait partie de cinq gardiennes nommées, avec Emily Burns, Manon Wahl, Constance Picaud et Mylène Chavas.

Ce sont eux qui font briller la France à l'international 🇫🇷✨ Les nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur Français à l'étranger: R.CHERKI 🩵🪄 H.EKITIKÉ 🌟 K. MBAPPÉ 🌪️ M.OLISE ⚡️ W. SALIBA ⚒️#TropheesUNFP pic.twitter.com/c45yzGQWFW — UNFP (@UNFP) April 30, 2026

Le comble, c’est que la catégorie qui compte le plus de joueurs de classe est celle des Français évoluant à l’étranger. On y retrouve les habituels Kylian Mbappé et William Saliba, mais aussi trois têtes qu’on devrait revoir de longues années, Hugo Ekitiké, Michael Olise et Rayan Cherki.

C’est Didier Deschamps qui a fait la liste pour retirer Corentin Tolisso ?