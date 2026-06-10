Les dix vraies stars à suivre de la Coupe du monde 2026

Tim Payne, la nouvelle star d’Instagram

A Star Is Born but… loin des terrains. Il y a quinze jours, Tim Payne comptait moins d’abonnés (4 000) sur Instagram que Maurecourt, cette commune des Yvelines dont vous n’aviez probablement jamais entendu parler, ne compte d’habitants (4 467). Aujourd’hui, le latéral néo-zélandais dépasse, par exemple, William Saliba, champion d’Angleterre avec Arsenal ou encore Pacho, double champion d’Europe avec le PSG en matière d’abonnés sur le réseau aux belles photos. La raison ? L’influenceur argentin Valen Scarsini l’a désigné « joueur le moins connu » du Mondial et a mobilisé sa communauté pour le rendre famous. Résultat : 4 millions d’abonnés en quelques jours. Encore plus dingue, il pourrait même dépasser le nombre d’habitants de la Nouvelle-Zélande (cinq millions) en followers si la hype continue d’être entretenue lors de la Coupe du monde. Pour son niveau footballistique, on n’a rien de plus à ajouter. Et si c’était lui, le gros coup de Florentino Pérez ?

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Gilberto Mora, 17 piges et deux Coupes du monde en un an

Le chavo de la compète. Oui, Memo Ochoa et ses 40 piges passées vont être l’une des stars d’El Tri durant ce Mondial. Une sixième participation à la Coupe du monde, ce n’est pas rien. Sauf qu’il y a un gamin du nom de Gilberto Mora qui du haut de ses 17 ans pourrait être son hijo et va certainement lui voler la vedette dans les cœurs des Mexicains. Une deuxième Coupe du monde en l’espace d’un an, après celle disputée avec les U20, et Mora, plus jeune joueur de la compétition cet été, fait déjà office de « pépite » à suivre du côté de Mexico City. Comme les records de précocité, lui, il a décidé de les piétiner, c’est également le plus jeune joueur à avoir porté le maillot de los Aztecas et à disputer un Mondial. En plus, il est dans l’immense numéro spécial Coupe du monde de So Foot.

Manu Koné, la star des autocollants

Panini a prédit sa star pour la Coupe du monde, et l’affiche clairement. Les célèbres autocollants ont repris leur traditionnel poste à l’entrée des supermarchés et dans les kiosques à l’approche du Mondial. Sauf que dans leurs pochettes, un joueur ressort à chaque pack opening, c’est bien Manu Koné (n’hésitez pas à nous contacter pour tout échange de doublons). Avec une telle propagande de la marque italienne, le milieu de terrain des Bleus n’a pas intérêt à floper son épopée aux States, ce qui pourrait être une terrible désillusion pour toute une communauté de fans. Avant cela, la star du peuple des stickers va devoir se frayer un chemin devant la paire Rabiot-Tchouaméni. Ou tout simplement attendre que notre DD national ne revienne à son 4-3-3 des familles.

Breel Embolo, libéré, délivré et prêt à tout péter

Avec une telle frayeur, il va être obligé de nous pondre un Mondial de dingue. Privé de départ aux États-Unis pendant quelques jours pour un problème de casier judiciaire et une embrouille lors d’une sortie nocturne en 2018, Breel Embolo va réaliser une Coupe du monde délicieuse à l’image des chocolats de son pays, c’est écrit. La belle histoire du type qui a failli ne pas en être, qui n’a pas voyagé avec le groupe et qui est arrivé après coup. Après tout, il lui manque seulement 14 buts pour rejoindre Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs artilleurs de l’histoire du Mondial. Le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada au menu pour commencer ? Les doigts dans le nez pour le Rennais.

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Iliman Ndiaye, la Coupe du monde de la dernière chance

Cette fois, pas de jongles devant la gare de New York et tout devrait bien se passer. Parce qu’à 26 ans, Iliman Ndiaye a toujours les arguments pour s’imposer comme le joyau du Sénégal, quatre ans après sa première Coupe du monde. Ne surtout pas s’arrêter à son aventure marseillaise pour celui qui sort d’une belle saison avec Everton et qui pourrait aller voir plus haut cet été. C’est sûr, l’attaquant sénégalais va faire tourner la tête de plus d’un défenseur avec son fameux coup de reins et ses dribbles chaloupés. Dans tous les cas, c’est sa dernière chance d’exploser aux yeux du monde, alors Ndiaye va réaliser un Mondial à la Diego Forlán en 2010 avant de rejoindre un top club européen la saison prochaine. C’est ici que vous l’aurez vu en premier.

Carlo Ancelotti, Samba do Brasil

Et si c’était lui, la véritable star de la Seleção ? Oubliez Neymar, Vinícius, Marquinhos et consorts. L’homme qui peut faire basculer des millions de Brésiliens dans l’allégresse est peut-être Italien. Sur le banc des Auriverde depuis mai 2025, le légendaire manager transalpin tentera de refaire du Brésil une place forte du football mondial et de broder une sixième étoile sur le mythique maillot jaune. En cas de sacre, le technicien de 66 ans au modeste palmarès (cinq Ligues des champions glanées et chacun des cinq grands championnats remportés, excusez du peu) s’imposerait assurément comme le plus grand coach de tous les temps. Préparez vos meilleurs chewing-gums et les livres d’histoire, Carlo est dans la place.

Tahith Chong, le seul (vrai) Curacien

Que serait une Coupe du monde sans un beau chevelu à la crinière soyeuse ? Ruud Gullit, Carlos Valderrama, David Luiz et Marouane Fellaini ne sont plus là, Memo Ochoa est plus proche de la fin que du début… Tahith Chong est donc sommé de reprendre le flambeau et de perpétuer la tradition. Ancien crack de Manchester United (il avait disputé la Redmontada face au PSG en mars 2019) et ex-international espoir néerlandais, Chong sera l’un des joueurs à suivre. En plus d’être la star de Curaçao, il est le seul parmi les 26 joueurs convoqués à être né sur le territoire curacien (dans la capitale Willemstad), tous les autres étant natifs des Pays-Bas. Rien que pour ça, le bonhomme de 26 ans mérite d’être suivi. Attention, ça va décoiffer.

Tahith Chong that is world class. pic.twitter.com/9DDzp8Ayvh — Mainly Things Sheffield United (@AllThingsBlades) May 30, 2026

Ayase Ueda, du neuf avec du neuf

Ils nous avaient déjà séduits en 2018 en Russie. Ils nous ont subjugués en 2022 au Qatar en battant respectivement l’Allemagne puis l’Espagne. Les Japonais pourraient à nouveau faire sensation cet été de l’autre côté de l’Atlantique. Si le problème des Nippons a toujours résidé dans l’absence d’un véritable tueur devant les buts, ils ont peut-être enfin trouvé la perle rare. Son nom ? Ayase Ueda. En pleine fleur de l’âge, ce pur goleador de 27 ans vient de pondre la meilleure saison de sa carrière avec le Feyenoord, ponctuée par un titre de meilleur buteur du championnat néerlandais (25 buts en 31 matchs). En pointe de l’attaque du très offensif 3-4-2-1 du sélectionneur Hajime Moriyasu, le très clinique Ueda pourrait bien allumer quelques mèches et faire des étincelles.

Christ Inao Oulaï, le petit ange ivoirien

Son entrée en jeu pleine de personnalité, d’impact et de justesse avec la Côte d’Ivoire face à l’équipe de France ce jeudi soir a dû vous mettre la puce à l’oreille. À 20 piges, ce milieu box-to-box capable de casser des lignes balle au pied et par la passe débarque en Amérique avec l’étiquette de « crack » pour le premier grand frisson de sa jeune carrière. Après de premiers mois très convaincants en 2024-2025 avec Bastia en Ligue 2, le petit ange Christ a pris la direction de la Turquie, où il a confirmé son immense talent avec Trabzonspor. Révélation des Éléphants à la CAN 2025, il sera l’une des attractions du chaud été américain. Commencez à apprendre à prononcer son nom, vous allez en entendre parler.

Eldor Shomurodov, ça dunke

Le genre de joueur que les hipsters adorent. Ancien attaquant de la Roma où il a globalement autant fait trembler les filets qu’un Sergio Ramos en fin de carrière (seulement 13 pions en 85 matchs et deux ans et demi), Eldor Shomurodov s’est parfaitement relancé à Istanbul, du côté de Başakşehir. Meilleur buteur du championnat turc avec 22 buts à son actif, il arrive en pétard et en pleine bourre sur le continent nord-américain. Capitaine et icône de l’Ouzbékistan, ce colosse de 30 ans risque de faire passer de sales quart-temps aux défenseurs adverses, encore plus du haut de son mètre 90. Au pays du basket et en pleines finales NBA, il sera dans son élément.

Ils auraient pu être cités : Edin Džeko, Bryan Cristante, le gars qui ne voudra pas quitter le podium lors de la remise du trophée, Lumumba Vea, Yuto Nagatomo, Kylian Mbappé Lottin, Pavel Šulc, Jérémie Baron, Zidane, Trezeguet et Thuram, Clément Turpin, Hans Vanaken, Victor Wembanyama…

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin