Le joli discours de Rayan Cherki sur la composition de l'équipe de France

Un message à faire passer. Invité à dévoiler quelques coulisses de la vie des Bleus à Boston dans le cadre d’un vlog filmé par la FFF, Rayan Cherki s’est confié sur ses détracteurs, défendant au passage la diversité des joueurs qui composent l’équipe de France. Entre deux blagues sur les choix culinaires de ses coéquipiers ou sa gestion du décalage horaire, le meneur de jeu des Bleus a été clair : « Chaque être humain est différent, a sa vision des choses. C’est ce qui devrait tous nous unir, clame-t-il dans un premier temps. Pour être franc, aujourd’hui je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne m’aiment pas. Je peux comprendre que j’ai un profil qui dérange… »

🎥 24H avec Rayan Cherki à Boston 🇺🇸https://t.co/3BorTr7zjG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 13, 2026

« L’équipe de France est magnifique »

Une mixité qu’il voit comme la grande force de ces Bleus. « Quand je vois l’équipe de France, elle est magnifique. Avec beaucoup de mixité et d’histoires différentes. C’est ce qui fait la force de la France aujourd’hui. » Un avis loin d’être partagé par tous ; une réalité face à laquelle l’ancien lyonnais a dû se battre depuis ses débuts. « Moi, ça ne me touche plus parce que je suis sous le feu des projecteurs et on invente beaucoup de choses et d’histoires depuis que j’ai 15 ans, assure-t-il. Je veux faire ça pour les plus jeunes qui passeront après moi. (…) Aujourd’hui, la France c’est ceux qui viennent d’en haut et ceux qui viennent d’en bas… Peu importe la couleur de peau, l’ethnie, il faut qu’on soit tous ensemble. »

Toujours important de le rappeler avant une Coupe du monde comme celle-ci.

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