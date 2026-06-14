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Face au Brésil, le Maroc a joué avec onze joueurs nés à l'étranger

AL
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Face au Brésil, le Maroc a joué avec onze joueurs nés à l'étranger

Sacré mélange.

Dans son encourageant match nul face au Brésil dans la nuit de samedi à dimanche, le Maroc s’est présenté avec un onze pour le moins éclectique, dans lequel la grande majorité des joueurs est née à l’étranger. Au coup d’envoi, c’était le cas pour dix d’entre eux. Chadi Riad, Achraf Hakimi, Ismael Saibari et Brahim Díaz sont nés en Espagne, Neil El Aynaoui, Issa Diop et Ayyoub Bouaddi en France, Yassine Bounou au Canada, Noussair Mazraoui aux Pays-Bas et Bilal El Khannouss en Belgique. Parmi les titulaires, seul Azzedine Ounahi est né à Casablanca. À sa sortie en seconde période, l’ancien marseillais a été remplacé par Samir El Mourabet, né également en France.

Il s’agissait, à ce moment-là, d’une première pour un Mondial : un onze sur le terrain entièrement composé de joueurs nés en dehors du pays qu’il représente.

Le Maroc proche de mettre fin à une série vieille de 92 ans

AL

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