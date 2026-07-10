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Bouaddi ne regrette pas d’avoir choisi le Maroc

EM
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Bouaddi ne regrette pas d’avoir choisi le Maroc

Un choix assumé jusqu’au bout. Le chemin du Maroc et d’Ayyoub Bouaddi en Coupe du monde s’est terminé ce jeudi soir face à l’équipe de France avec une défaite 2-0. Un match particulier pour le Lillois, qui aurait pu représenter le coq plutôt que le lion, mais qui a fait le choix de porter le maillot marocain. Malgré la défaite, hors de question de remettre en question son choix.

Choix du cœur

« Il n’y a aucun regret d’avoir choisi le Maroc. Je suis très fier d’avoir choisi le Maroc, indique-t-il après la rencontre en zone mixte du Gillette Stadium, capté par RMC Sport. J’ai toujours dit que c’est un choix de cœur et que je suis très fier de représenter le Maroc. Peu importe ce qui va se passer. »

Selon le jeune milieu lillois, l’élimination du dernier pays africain en lice lors de ce Mondial n’est que partie remise pour les prochaines compétitions : « Maintenant le plus important, ce que l’on sait, les joueurs, le staff, tout le monde… c’est que peu importe ce qui se passe, on donnera toujours tout pour le maillot. On est fiers, on espère rendre fier le plus possible le peuple marocain. Et les prochaines compétitions, on sait encore ce qu’on a à améliorer. On va tout faire pour aller le plus loin possible les prochaines fois et améliorer ce qu’on doit faire. »

Loin d’être un opportuniste.

Rabiot s’attendait à affronter une meilleure équipe du Maroc

EM

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