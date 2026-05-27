Ayyoub Bouaddi : pour la gloire de ses terres

Après les pourparlers, les rumeurs et les questions, Ayyoub Bouaddi va officiellement disputer sa première Coupe du monde sous le maillot du Maroc. Annoncé comme le futur de l’équipe de France et adulé par la Ligue 1 après deux saisons sur les terrains, le petit prodige du milieu lillois a posé à 18 ans une nouvelle brique dans sa jeune carrière : celle de l’opiniâtreté.

À la lisière de la forêt de Maâmora, Ayyoub Bouaddi prend ses marques. Ballon au pied, cheveux dans le vent et couronne royale alaouite sur son torse rouge, le très jeune Marocain ne semble pas perturbé par les bruits qui peuvent courir loin du complexe Mohammed VI. Aussi à l’aise sur un terrain que derrière un micro, Bouaddi assume son choix : « Je suis fier de représenter mon pays, le Maroc. Un grand merci au peuple marocain et j’espère qu’on fera de belles choses ensemble. » Comme toujours, le Senlisien ne laisse rien transparaître (si ce n’est de la fierté) et la pression semble couler sur sa peau comme sur celle d’un vieux briscard qui aurait déjà roulé sa bosse. Loin de l’opportunisme, c’est donc un choix mûrement réfléchi qui a guidé le jeune Ayyoub, un choix du cœur. Un choix qui l’amène aujourd’hui à faire partie des Lions de l’Atlas qui partiront à la conquête de l’Amérique dans quelques jours.

Avant la Coupe du monde, avant le football, avant tout : la famille. Pour certains, le football est l’épicentre de leur vie. Ce n’est pas le cas d’Ayyoub Bouaddi. Le Nordiste d’adoption a assez répété que son environnement familial avait toujours joué un rôle majeur dans ses réflexions de vie et de carrière. Selon L’Équipe, ce sont d’ailleurs ses racines qui l’ont en partie décidé de rejoindre les Lions de l’Atlas, nation de ses deux parents. « Je suis très heureux et surtout ma famille était très heureuse pour moi aussi », a déclaré le milieu au micro de la Fédération marocaine.

Ma famille tient une place primordiale, elle représente la personne que je suis, elle me définit. Ayyoub Bouaddi

Le Dogue (désormais Lion) rend la pareille à ses aînés, qui lui ont donné la plus belle arme pour se défendre : la discipline. Concours d’éloquence, bac mention très bien et licence de mathématiques sont des exemples du cadre dans lequel il a grandi. Un cadre que beaucoup d’autres ados footballeurs ont abandonné, mais que les parents du jeune homme n’ont pas mis de côté. Avant sa prolongation au LOSC il y a quelques mois, Bouaddi avait dit : « Ma famille tient une place primordiale, elle représente la personne que je suis, elle me définit. Mes parents m’ont transmis mes valeurs et mes principes. » Une décision qui était le reflet d’Ayyoub, le vrai, ce qui est aussi le cas de son choix de sélection.

Un projet marocain ambitieux

Pour accompagner des valeurs familiales et tourner le dos au prestige que peut représenter l’équipe de France, il fallait un projet capable de rivaliser avec les arguments des Bleus. C’est le cas du Maroc. La FFF a choisi la solution de la temporisation. « Il a cette liberté de choisir. Je ne suis pas là pour la lui enlever, je n’ai pas échangé avec lui, disait Deschamps en mars, sans cacher suivre le gamin. Si j’échange avec lui, c’est que je considère qu’il peut être utile à l’équipe de France A. […] Ce sera son choix. » De leur côté, les Lions de l’Atlas ont bien compris l’importance de récupérer un talent brut qui ne demande qu’à être façonné par une expérience internationale. Les discussions ont commencé tôt, n’ont jamais cessé et les récentes performances des Marocains sur la scène internationale ont certainement joué un rôle prépondérant aux yeux du Franco-Marocain. Une demi-finale de Coupe du monde au Qatar et une CAN remportée (?) par les Marocains ont pesé dans la balance. « Le coach (Mohamed Ouahbi) et le président m’ont tout de suite dit de faire le choix du Maroc, que c’était le bon choix. Que j’allais avoir un accueil incroyable. »

Une pensée également pour la France. Mon choix n’enlève en rien la fierté et la reconnaissance d’avoir pu porter ce maillot chez les jeunes. Ayyoub Bouaddi

À l’instar du Sénégal avec Ibrahim Mbaye, c’est aussi un message fort qu’envoie le Maroc. La binationalité n’est plus un choix entre ambition sportive et attachement familial, elle est une vraie réflexion autour de plusieurs projets sportifs cohérents qui méritent d’être traités sur un pied d’égalité. Le prétendu coup de téléphone de Zizou n’aura rien changé et la large victoire en amical des Lions de l’Atlas pour sa première, contre le Burundi (5-0), a pu rassurer le Lillois. Pas de retournement de veste malgré son capitanat avec les Bleuets lors du dernier rassemblement mais, puisque Ayyoub Bouaddi fait tout à la perfection, celui qui portait le bleu depuis les sélections U16 n’a pas manqué de remercier la France sur ses réseaux sociaux : « Une pensée également pour la France. Mon choix n’enlève en rien la fierté et la reconnaissance d’avoir pu porter ce maillot en jeunes. »

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Ayyoub Bouaddi n’est pas un grand fan du mot « rêve », c’est en tout cas ce qu’il confiait dans le magazine So Foot Club en mai dernier : « Je n’aime pas beaucoup ce mot, je préfère le terme objectif. » Et même si affronter le Brésil de Neymar est sans doute l’un de ses « objectifs », c’est bien le rêve américain que s’apprête à vivre l’ancien protégé de Bruno Genesio. Une douce parenthèse aux États-Unis dans l’été mouvementé que s’apprête à vivre le Lillois, lui qui est d’ores et déjà convoité par plusieurs grands d’Europe.

Ayyoub Bouaddi réagit à sa sélection pour le Mondial