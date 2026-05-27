Non qualifiée en Ligue des champions, la Juve devra se délester de certains joueurs

Pas question de jouer au Monopoly cet été du côté de Turin. Sixième de Serie A, la Juventus suivra la Ligue des champions sur son canapé la saison prochaine. Les Bianconeri mettront le bleu de chauffe le jeudi, puisqu’ils se sont au moins qualifiés pour la Ligue Europa. Selon Calcio e Finanza, cette non-qualification pour la compétition reine européenne engendre un manque à gagner de plus de 25 millions d’euros et d’autres conséquences.

Un joueur de plus dira ciao au Piémont

Pas touche à Yildiz, jugé intransférable, mais Damien Comolli a annoncé la couleur concernant le mercato turinois. « Nous devrons vendre un joueur de plus que prévu. Tous deux (le coach Luciano Spalletti et John Elkann, le propriétaire de la Juventus) ont convenu que c’était la décision la plus sensée », a expliqué le directeur général au quotidien La Repubblica. « Cela ne signifie pas que nous allons nous affaiblir : chaque joueur vendu sera remplacé par un autre de niveau équivalent, voire supérieur. »

Vlahović est déjà en train de faire ses valises.

Torino-Juventus retardé, des affrontements en cours aux abords du stade