Boga rejoint définitivement un géant italien

Le grand saut. La Juventus lève l’option d’achat de Jérémie Boga. Après une saison cauchemardesque à Nice, où il avait été agressé par des supporters le 30 novembre 2025, comme Terem Moffi et le directeur sportif Florian Maurice à la suite d’une défaite à Lorient (1-3), l’attaquant ivoirien avait rallié la Vieille Dame en prêt (gratuit) cet hiver.

Ce lundi, les Bianconeri ont officiellement acheté le joueur pour 4,8 millions d’euros (800 000 € de bonus) à l’OGC Nice avec un contrat qui s’étale jusqu’en 2029.

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Une demi-saison convaincante

S’il n’a pas été sélectionné par Émerse Faé pour la Coupe du monde, Boga a été particulièrement performant avec la Vieille Dame en inscrivant 4 buts en 17 rencontres.

Pour rappel, l’ailier avait rejoint les Aiglons à l’été 2023 pour un montant de 18 millions (+ 2 millions de bonus) en provenance de l’Atalanta Bergame, où vient de signer Maurizio Sarri. Son bilan : 11 buts et 10 passes décisives en 73 matchs.

Belle porte de sortie.

Jérémie Boga quitte Nice pour la Juventus