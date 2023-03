336€ à gagner avec la Juventus & Nice !

Comme lors de notre dernier pari combiné (pendant la trêve internationale), on essaie de vous faire gagner ce week-end avec la reprise du foot de clubs.

Notre combiné du week-end

Juventus – Hellas Vérone :

Samedi, la Juventus reçoit le Hellas Vérone avec l’objectif de continuer sa remontée en Serie A. Sanctionné de 15 points pour des malversations financières, la Vieille Dame n’a pas dit son dernier mot cette saison. 7e en championnat où elle a remporté 6 de ses 7 derniers matchs, la Juve est également encore en lice en Coupe d’Italie et en C3. En face, alors que les Véronais avaient repris espoir dans la lutte pour le maintien, ils ont assez nettement rechuté. Après 2 points pris seulement sur les 5 dernières journées dont une défaite juste avant la trêve internationale chez une Sampdoria moins bien classée (3-1), le Hellas est 18e à 5 points du premier non relégable.

Angers – Nice :

Lanterne rouge de Ligue 1 avec 14 points de retard sur la zone rouge, Angers se sait condamné, et l’équipe dirigeante a admis se préparer à la descente. Sur le terrain, ça se ressent aussi avec 5 défaites consécutives, dont les trois dernières sans marquer de but face à Montpellier, Toulouse et Lens. La dernière victoire des Angevins en championnat remonte au match aller disputé à Nice, où Todibo s’était fait expulser sévèrement après seulement 19 secondes de jeu. Les Niçois, invaincus et davantage performants depuis l’arrivée de Digard, ont donc une revanche à prendre ce dimanche. Mais également des points dans l’optique de la course à l’Europe.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

