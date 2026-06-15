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Maurizio Sarri a déjà retrouvé du boulot

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Maurizio Sarri a déjà retrouvé du boulot

Sarri-ra mieux demain. Séparé de la Lazio Rome depuis la fin du mois de mai, Maurizio Sarri n’a pas mis très longtemps à rebondir. Ce lundi, l’Atalanta Bergame a publié un communiqué annonçant que l’ancien banquier allait s’installer sur le banc lombard, sans pour autant préciser la durée du contrat.

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Retour aux (presque) sources

La Dea rappelle que Sarri a « brièvement vécu dans la région de Bergame pendant sa petite enfance »Il s’agit donc d’un petit retour aux sources pour le natif de Naples, aujourd’hui âgé de 67 ans.

Avec la Lazio, Sarri a atteint la deuxième place de Serie A en 2023, avant de la mener en huitièmes de finale de Ligue des champions un an plus tard. Sa dernière saison dans la capitale s’est achevée par une finale de Coupe d’Italie, perdue face à l’Inter (0-2).

Pratique si ses poumons lui jouent des tours pour grimper dans la célèbre citta alta bergamasque, il pourra emprunter le très joli funiculaire municipal.

L’AC Milan cède encore à domicile contre l’Atalanta

JD

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