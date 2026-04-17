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Gasperini quitte la conférence de presse les larmes aux yeux

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Gasperini quitte la conférence de presse les larmes aux yeux

Le vase ne tient qu’à une goutte d’eau. En marge du choc italien du week-end entre la Roma et l’Atalanta, l’entraîneur des Giallorossi, Gian Piero Gasperini, a quitté la conférence de presse en larmes. Plusieurs questions autour de son passé du côté de Bergame l’ont poussé à bout.

Trop c’est trop

Tout au long de la conférence de presse, les questions fusaient autour de ses récentes tensions avec son conseiller sportif Claudio Ranieri, notamment à cause de la blessure de Wesley, Gasperini poussant pour son retour sur les terrains, Ranieri refusant catégoriquement.

Mais les souvenirs de son passage à l’Atalanta ont été trop durs à ressasser. L’entraîneur de 68 ans évoquait l’unité qui y régnait : « C’était quelque chose d’extraordinaire, non seulement grâce à moi, mais aussi grâce au club. » Gasperini était resté neuf années à Bergame avant de rejoindre l’AS Roma en juin dernier. Au moment de quitter la salle, l’entraîneur est interrogé une dernière fois sur son passé : « Si j’ai passé près de huit ans à Gênes et neuf à Bergame, c’est que je ne suis pas une si mauvaise personne. »

Retrouver son ex, c’est toujours compliqué.

La Roma tourne au ralenti

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