Un supporter de l’Atalanta marque un but en plein match et chambre Mile Svilar

Carton rouge.

Ce lundi soir, pendant que l’Atalanta fêtait tranquillement son deuxième but face à la Roma, un supporter local a eu la bonne idée de se faire son propre match dans le match. L’individu a sauté sur la pelouse, récupéré un ballon pour marquer dans le but vide et célébrer son plat du pied devant la figure de Mile Svilar.

Le gardien de la Roma n’a logiquement pas apprécié cette provocation et l’a sèchement repoussé. Insultes, regards noirs, intervention tardive des stadiers et ovation du public local pour couronner le tout.

❌ Mientras la Atalanta celebraba el segundo gol, un espontáneo saltó al campo, tiró un balón a portería, y lo celebró en la cara de Svilar Deleznable pic.twitter.com/RIUR1pm9nF — Planeta Roma 🎙 (@Planeta_Roma) May 12, 2025

Il faut quand même lui dire que ça ne fera pas 3-1 pour l’Atalanta.

L’Atalanta stoppe la folle série d’invincibilité de la Roma