Comment Gasperini a redonné de l’ambition à l’Atalanta

« Dans ma carrière, je n’ai pas encore remporté de trophée, mais j’ai eu énormément de médailles. Et cette qualification est une belle médaille. » Gian Piero Gasperini le sait, lui et ses hommes viennent de réaliser un exploit en ce jeudi 18 avril. Après un match aller remporté 3-0 à Anfield, les Bergamasques sont parvenus à s’incliner seulement 1-0 chez eux et à se qualifier pour le dernier carré de la Ligue Europa, en éliminant le grand favori, Liverpool. S’ajoutent à cette demi-finale de Ligue Europa une finale de Coppa Italia et une lutte acharnée en championnat pour le top 4 (l’Atalanta est actuellement sixième à six points de Bologne, mais avec un match en moins).

Une fin de saison alléchante pour les tifosi de la Dea qui n’attendent désormais qu’une chose : remporter un trophée, chose qui n’est plus arrivée depuis le titre de champion de D2 en 2011. Bien qu’il ait porté pendant quatre saisons la tunique du rival historique, le Brescia Calcio, Sébastien De Maio a surtout évolué sous les ordres de Gasperini pendant trois piges du côté du Genoa. Alors forcément, voir « le meilleur coach de sa carrière » remporter enfin un trophée serait « un accomplissement pour tout le travail qu’il a réalisé jusqu’à présent ». Néanmoins, si l’Atalanta et Gasperini semblent vivre un mariage idyllique, les deux parties étaient proches du divorce il y a deux ans.

Un caractère bien (trop) trempé

En plein été de Covid, le 12 août 2020 au stade de la Luz de Lisbonne, l’Atalanta parvenait à tenir tête au mastodonte PSG en quarts de finale de Ligue des champions. Les Bergamasques menaient au score durant 90 minutes avant de craquer dans le money time (1-2) . Suffisant pour sortir de la compétition la tête haute. « Ce que nous avons réalisé est grandiose, nous devons être fiers pour le travail réalisé, surtout Gasperini », lâchera après la rencontre le président Luca Percassi, les larmes aux yeux. L’Atalanta prouve alors qu’avec du travail et des idées, il est possible d’atteindre les sommets. Une réussite lombarde caractérisée par un homme, Gian Piero Gasperini. En quatre ans, le Mister a métamorphosé la Dea, la faisant passer du maintien à la Ligue des champions.

Un jour, le jardinier n’avait pas tracé les lignes correctement. Gasperini était très agacé, et a tout simplement décidé qu’on ne s’entraînerait pas. Sébastien De Maio, qui a évolué sous les ordres de Gasperini au Genoa.

Outre sa philosophie de jeu qu’on ne présente plus, le coach piémontais est surtout très exigeant et pointilleux. Pour De Maio, c’est la clé de sa réussite. « Cette exigence et ce sens du détail, il l’avait avec tout le monde au club. C’est ce qui l’a amené là où il est », loue le défenseur de 37 ans, qui évolue désormais à Mantova en Serie C. Il se remémore également une anecdote avec le jardinier du club : « On s’entraînait un vendredi et on avait match le dimanche. Mais le jardinier n’avait pas tracé les lignes correctement. Gasperini était très agacé, il lui a alors dit ce qu’il pensait et a tout simplement décidé qu’on ne s’entraînerait pas. Mais on a quand même gagné le dimanche. » Une exigence et une confiance en ses hommes infaillibles. « C’est le meilleur entraîneur italien, clame Luca Antonelli, qui a également été sous ses ordres durant deux piges au Genoa. Sa philosophie, c’est le travail, le travail et le travail. Avec lui, il faut être à 110%, peu importe l’adversaire. » Même son de cloche pour son ancien coéquipier De Maio : « Il a besoin de tous ses joueurs à 100%, et si tu ne l’es pas, il s’en fout, il te met sur le banc. Il ne fait pas de compromis, et j’ai adoré ça. »

Mais à Bergame, cette exigence devient de plus en plus pesante. Gasperini veut tout contrôler, du traçage des lignes à la cuisine, en passant par le recrutement. Justement, le recrutement est alors géré par Giovanni Sartori, le directeur technique. Peu à peu, les relations entre les deux hommes se détériorent, à tel point que Sartori décide de faire ses valises en mars 2022 et prend la direction de Bologne, pour la réussite que l’on connaît. « Gasperini avait des méthodes dictatoriales. C’est lui qui décidait et on n’avait rien à dire », lâchait même Joakim Mæhle en septembre dernier, qui a évolué sous les ordres de GPG pendant deux ans. Après cinq formidables saisons, les Bergamasques connaissent un exercice 2021-2022 tumultueux, ponctué par une huitième place, pire classement depuis l’arrivée du Gasp à l’été 2016. La fin de la parenthèse enchantée ?

Nouvelle Dea

Après plusieurs semaines d’hésitation, Gian Piero Gasperini décide finalement de rester en Lombardie. En fin de cycle, l’Atalanta doit se renouveler. Les dirigeants bergamasques nomment alors Tony D’Amico à la direction sportive, DS en vogue dans la Botte, en atteste le boulot réalisé au Hellas. L’Atalanta tourne une page et en écrit une nouvelle. D’anciens cadres quittent le navire pour laisser place à de nouveaux prospects (Lookman, Ederson, Hien, Lookman, Koopmeiners, De Ketelaere, Carnesecchi, El Bilal Touré ou encore Høljund pour ne citer qu’eux). De son côté, Gian Piero Gasperini retravaille lui aussi sa recette : terminé le pressing intense et le marquage individuel sur 50 mètres, l’Atalanta est plus empirique, en s’adaptant à l’adversaire plus qu’en imposant son jeu. Et les statistiques sont là pour en témoigner : 98 buts inscrits lors de la saison 2019-2020 contre 66 la saison passée.

Néanmoins, Gasperini parvient toujours à faire ce qu’il sait faire de mieux : faire progresser ses poulains. Capable de transformer des joueurs moyens en fantastiques (Gosens, De Roon, Muriel ou plus récemment De Ketelaere), le Piemontese sait comment s’y prendre. « Il m’a fait devenir un très grand joueur. Au niveau mental, athlétique, tactique, j’ai tout appris avec lui. Sa façon de voir un match, c’est comme un combat de boxe : tu prends et tu donnes. C’est un duel avec ton adversaire, mais il te donne une force mentale pour remporter ton combat et pour ne pas avoir peur de l’adversaire, peu importe qui il y a en face », se remémore De Maio. Pour Antonelli, qui est désormais entraîneur adjoint de la Primavera de la Fiorentina, Gasperini est une source d’inspiration : « Il m’a inspiré et m’inspire encore aujourd’hui. C’est sans aucun doute le tacticien auquel je suis le plus lié par sa philosophie et sa vision du jeu. » Alors qu’on la voyait baisser en gamme, l’Atalanta est parvenue à se remettre dans le droit chemin. Gian Piero Gasperini y est pour beaucoup, lui qui est à la recherche de son premier trophée en tant qu’entraîneur. Alors, amis marseillais, prêts ?