Joakim Mæhle tacle la méthode Gian Piero Gasperini

L’amour dure (à peine) trois ans.

Après deux saisons et demie à l’Atalanta, Joakim Mæhle a quitté Bergame pour Wolfsburg. L’international danois a semble-t-il été essoré par sa collaboration avec Gian Piero Gasperini. « Mentalement, je sentais que j’avais vraiment besoin d’un changement », souffle-t-il à Tipsbladet. Le latéral ne gardera pas un souvenir impérissable de son ancien entraîneur. « Il décidait vraiment de tout. Parfois, lorsque nous avions une double séance d’entraînement, il disait que nous devions rester et dormir au centre d’entraînement, nous n’étions pas autorisés à rentrer chez nous. On ne se sent pas comme une personne. On a l’impression d’être un numéro. »

« Par exemple, il était furieux que Rasmus (Højlund) et moi venions à l’entraînement en voiture ensemble. Il ne voulait pas que nous conduisions ensemble. Parce que nous aurions pu nous asseoir, discuter ensemble sur le chemin de l’entraînement, et nous amuser. Il ne le voulait pas et je me suis fait réprimander, même si cela avait été convenu avec le club, parce qu’il (Højlund) n’avait pas de chauffeur », déplore-t-il. Au cas où Gasperini n’avait pas compris, Mæhle a ajouté qu’il se sentait « partie prenante du projet » à Wolfsburg, alors qu’il était « un parmi d’autres à l’Atalanta ».

Libéré, délivré.

