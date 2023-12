Les cinq ingrédients de la réussite de Bologne

→ Thiago Motta, l’architecte

Le 7 octobre 2022, alors qu’il vient d’être nommé à la tête de Bologne, Thiago Motta voit débarquer au centre d’entraînement une dizaine de tifosi remontés et insatisfaits du début de saison de leur équipe. Quatorze mois plus tard, l’ancien Nerazzurro a mis tout le monde d’accord. Des résultats largement au-dessus des attentes, associés à un football séduisant. Un jeu offensif, du pressing et une rigueur tactique (meilleure défense du championnat derrière l’Inter et la Juve), le quadragénaire a fait de Bologna une équipe ambitieuse et sûre de ses forces. Après des expériences tumultueuses au Spezia Calcio puis au Genoa, Thiago Motta a trouvé la botte à son pied en Émilie-Romagne.

→ L’empire du milieu

Naturellement, Thiago Motta accorde une importance particulière au milieu de terrain. Adepte du 4-2-3-1, l’ancien Parisien a fait de ses cinq hommes de l’entrejeu les pions essentiels de sa tactique. Un milieu qui apporte l’équilibre parfait à cette équipe avec deux chiens de garde devant la défense (Aebischer, Fabbian, Moro, Freuler, Dominguez) qui assurent aussi bien le travail à la récupération qu’à la construction. En trequartista, Lewis Ferguson, le joyau du Renato Dall’Ara, qui se sublime par son aisance technique et sa vision du jeu. Autre particularité, les deux ailiers qui sont utilisés comme des meneurs de jeu excentrés, permettant à Bologna d’avoir encore plus de créativité, au détriment de l’explosivité. Petit bémol, Thiago Motta est ultradépendant de son milieu de terrain qui, dès qu’il est en dessous ou parfaitement muselé par l’adversaire, se retrouve sans véritable solution (exemple face à la Fiorentina).

→ Joshua Zirkzee, le Bomber

Si certains ont encore en souvenir son immanquable avec le Bayern face à Fribourg, ne vous méprenez pas, le Néerlandais est depuis devenu un serial killer devant les buts. Arrivé en Émilie-Romagne à l’été 2022, l’homme aux curly soignés avait déjà montré de belles choses la saison passée. Mais ce n’était que l’entrée. Cette saison, Zirkzee est passé à la vitesse supérieure, en attestent ses statistiques : 15 matchs joués, 7 buts inscrits et 2 passes décisives. Vif, technique et intraitable dans le dernier geste, le numéro 9 rossoblù est le troisième meilleur buteur de Serie A, derrière l’indéboulonnable Lautaro et Olivier Giroud. Développer un football offensif, c’est bien, mais pouvoir concrétiser cette domination, c’est mieux. Et Josh est là pour ça.

→ Giovanni Sartori, l’homme de l’ombre

Zirkzee, Ferguson, Lucumí, Ndoye ou encore Posch, tous ces joueurs recrutés pour un total de moins de 30 millions d’euros sont l’idée d’un homme, Giovanni Sartori. Directeur technique de Bologna depuis mai 2022, le sexagénaire est la référence dans son domaine. Une pépite de D2 norvégienne que vous avez découverte sur Football Manager, aucun doute, Giovanni la connaît par cœur. Le Chievo (de 1992 à 2014), l’Atalanta (de 2014 à 2022) et désormais Bologna, la réussite de ces clubs coïncide avec la présence de Giovanni Sartori, la tête pensante, l’architecte. Une référence dans le métier avec des méthodes à l’ancienne : pas de WattsApp, seulement un téléphone fixe. Et ça marche.

→ L’héritage Siniša

Décédé le 16 décembre 2022, Siniša Mihajlović a laissé un souvenir indélébile à Bologne. C’est sur les rives du Reno que le Serbe a vécu ses derniers instants au bord des terrains. À la tête des Rossoblù pendant trois ans (2019-2022), l’ancien Aquila est venu poser de solides fondations sur lesquelles Thiago travaille désormais admirablement. « Bien sûr que Motta doit être félicité, mais il faut aussi dire qu’il a hérité du formidable travail réalisé par Siniša avant lui », témoignait Walter Sabatini, qui a été directeur technique du club bolonais de 2019 à 2021. Nul doute que Siniša est fier de son héritier de là-haut.