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L'OM a un nouvel entraîneur

TB
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L'OM a un nouvel entraîneur

La bonne direction ? Maintenues à l’issue d’un exercice sous les ordres de Corinne Diacre en Première Ligue, les Marseillaises connaissent l’identité de leur futur entraîneur. Alors que l’ancienne sélectionneure des Bleues a quitté le navire à l’issue de la saison, c’est l’ancien coach de la section féminine du FC Nantes Nicolas Chabot qui débarque sur la Canebière. Le technicien de 31 ans, qui arrive avec son staff, s’est engagé pour les trois prochaines saisons.

Une belle prise pour l’OM au vu du parcours des Nantaises, quatrièmes du championnat et qualifiées pour les playoffs cette saison. Une belle campagne récompensée par le titre de meilleur entraîneur de l’année pour Chabot. « Reconnu pour son exigence et sa vision ambitieuse du jeu, il ouvrira, avec son staff technique, un nouveau chapitre du projet des Marseillaises », peut-on lire dans le message publié par le club phocéen.

Parce que c’est leur projet !

L’Olympique de Marseille et Corinne Diacre se séparent d’un commun accord

TB

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