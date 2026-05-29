L'OM a un nouvel entraîneur

La bonne direction ? Maintenues à l’issue d’un exercice sous les ordres de Corinne Diacre en Première Ligue, les Marseillaises connaissent l’identité de leur futur entraîneur. Alors que l’ancienne sélectionneure des Bleues a quitté le navire à l’issue de la saison, c’est l’ancien coach de la section féminine du FC Nantes Nicolas Chabot qui débarque sur la Canebière. Le technicien de 31 ans, qui arrive avec son staff, s’est engagé pour les trois prochaines saisons.

𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗯𝗼𝘁, 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀𝗲𝘀. ✍️ Élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 d’@ArkemaPL à l’issue de la saison 25/26, le technicien vendéen rejoint l’Olympique de Marseille pour les trois prochaines saisons. À seulement… pic.twitter.com/SZ59iDLIrt — Les Marseillaises (@OMfeminines) May 29, 2026

Une belle prise pour l’OM au vu du parcours des Nantaises, quatrièmes du championnat et qualifiées pour les playoffs cette saison. Une belle campagne récompensée par le titre de meilleur entraîneur de l’année pour Chabot. « Reconnu pour son exigence et sa vision ambitieuse du jeu, il ouvrira, avec son staff technique, un nouveau chapitre du projet des Marseillaises », peut-on lire dans le message publié par le club phocéen.

Parce que c’est leur projet !

L’Olympique de Marseille et Corinne Diacre se séparent d’un commun accord