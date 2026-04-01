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Corinne Diacre en prend pour son grade dans les rues de Marseille
Corinne Diacre plus en odeur de sainteté à Marseille ? Alors que la réception de Montpellier au Vélodrome ne s’est pas totalement passée comme prévu sur le terrain, et que la mise à l’écart de la Marseillaise pure jus et ancienne capitaine Roselène Khezami a fait couler de l’encre, voilà que la coach marseillaise est tancée par la rue, quelques jours après avoir remercié le Vélodrome.
Des tags visant Corinne Diacre ont été réalisés dans le quartier de Belsunce ces derniers jours. @OMLaProvence @laprovence #Diacre #Marseillaises #OM #arkemapl pic.twitter.com/cBeYJUA4DX— Thibault Lopez (@thibaultlopez28) April 1, 2026
Des tags ont en effet été aperçus à Marseille, entre les quartiers de Belsunce et du Chapitre, directement dans le centre-ville donc, avec des messages sans équivoque adressés à l’ancienne sélectionneuse. « Corinne dehors ! Ici on respecte nos leaders » et « Ici c’est Marseille. Diacre hors jeu » ont ainsi été inscrit sur les murs du 1er arrondissement.
Ces messages font certainement référence à l’absence de Khezami dans le groupe pour le match au Vél’, alors que Marseille est actuellement neuvième de Première Ligue.
De quoi faire changer d’avis celle qui a fort caractère ?Corinne Diacre ne marche pas seule
JF, avec LB