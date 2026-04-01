Corinne Diacre en prend pour son grade dans les rues de Marseille

Corinne Diacre plus en odeur de sainteté à Marseille ? Alors que la réception de Montpellier au Vélodrome ne s’est pas totalement passée comme prévu sur le terrain, et que la mise à l’écart de la Marseillaise pure jus et ancienne capitaine Roselène Khezami a fait couler de l’encre, voilà que la coach marseillaise est tancée par la rue, quelques jours après avoir remercié le Vélodrome.

Des tags ont en effet été aperçus à Marseille, entre les quartiers de Belsunce et du Chapitre, directement dans le centre-ville donc, avec des messages sans équivoque adressés à l’ancienne sélectionneuse. « Corinne dehors ! Ici on respecte nos leaders » et « Ici c’est Marseille. Diacre hors jeu » ont ainsi été inscrit sur les murs du 1er arrondissement.

Ces messages font certainement référence à l’absence de Khezami dans le groupe pour le match au Vél’, alors que Marseille est actuellement neuvième de Première Ligue.

De quoi faire changer d’avis celle qui a fort caractère ?

Corinne Diacre ne marche pas seule