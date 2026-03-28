S’abonner au mag
  • Première Ligue
  • J19
  • Résumé

Montpellier climatise Marseille et le Vélodrome

TB
3 Réactions
Montpellier climatise Marseille et le Vélodrome

À jamais les premières. Pour leur grande première au stade Vélodrome, record d’affluence de Première Ligue à la clé, les joueuses de l’OM se sont sabordées contre Montpellier et devront encore batailler pour aller chercher leur maintien (1-2). Leur soirée a démarré de manière cauchemardesque. Après à peine une quarantaine de secondes de jeu, les 35 713 spectateurs présents ont vu la pauvre Inès Kbida marquer contre son camp d’un long ballon en retrait alors que sa gardienne était sortie (0-1, 1re). Un énorme coup de froid sur la Canebière. Malgré cette entame catastrophique, les protégées de Corinne Diacre – en béquilles sur son banc – ont pris le jeu à leur compte, mais le centre tir de Tess Laplacette a terminé sur la barre.

Pire : au retour des vestiaires, Justine Rouquet a doublé la mise… sur la première frappe montpelliéraine de la soirée (0-2, 49e). Mais le désespoir n’a finalement duré qu’une poignée de secondes : sur un ballon récupéré haut, Mathilde Bourdieu a envoyé un missile sous la barre et rallumé le Vélodrome (1-2, 51e). En vain, la faute à quelques interventions de Chloé N’Gazi dans les buts héraultais. La victoire relance totalement Montpellier, de retour à hauteur de la ligne de flottaison et qui peut pleinement croire en son maintien, à quatre points de l’OM.

L’OL accroché, le Paris FC sur le fil

Un peu plus tôt, la soirée avait déjà été riche en spectacle et en surprises. Malmenées à Strasbourg, les Lyonnaises sont revenues deux fois au score pour finalement arracher le match nul (2-2). Soit la deuxième fois seulement cette saison que les Rhodaniennes, toujours invaincues en championnat, lâchent des points. Match difficile également pour le Paris FC, qui avait rapidement pris le score face à Fleury grâce à Clara Mateo, avant de se faire reprendre. Puis de finalement l’emporter grâce à un penalty de Lorena Azzaro dans les dernières secondes (2-1). Dans la course au maintien, Saint-Étienne s’est également offert une belle opération et de l’espoir en faisant tomber Lens (2-1), tandis que Dijon a renversé Le Havre (2-1).

Quand la Ligue 1 n’est pas là, la Première Ligue danse.

Marseille 1-2 Montpellier

Buts : Bourdieu (51e) pour l’OM // Kbida (1re CSC) et Rouquet (49e) pour le MHSC

Saint-Étienne 2-1 Lens

Buts : Ali Nadjim (11e) et Kelley (62e) pour l’ASSE // Gbedjissi (37e) pour Lens

Strasbourg 2-2 OL Lyonnes

Buts : Lourenço (21e) et Barrett (76e) pour Strasbourg // Shrader (25e) et Yohannes (81e) pour les Lyonnes

Paris FC 2-1 Fleury

Buts : Mateo (2e) et Azzaro (90e+3) pour le PFC // Ngock (18e) pour Fleury

Dijon 2-1 Le Havre

Buts : Le Gay (51e) et Krezyman (64e) pour Dijon // Nassi (29e) pour le HAC

Un week-end de gala pour le foot féminin

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.