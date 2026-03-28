Montpellier climatise Marseille et le Vélodrome

À jamais les premières. Pour leur grande première au stade Vélodrome, record d’affluence de Première Ligue à la clé, les joueuses de l’OM se sont sabordées contre Montpellier et devront encore batailler pour aller chercher leur maintien (1-2). Leur soirée a démarré de manière cauchemardesque. Après à peine une quarantaine de secondes de jeu, les 35 713 spectateurs présents ont vu la pauvre Inès Kbida marquer contre son camp d’un long ballon en retrait alors que sa gardienne était sortie (0-1, 1re). Un énorme coup de froid sur la Canebière. Malgré cette entame catastrophique, les protégées de Corinne Diacre – en béquilles sur son banc – ont pris le jeu à leur compte, mais le centre tir de Tess Laplacette a terminé sur la barre.

Le Vélodrome bat le record de spectateurs pour un match d’Arkema Première Ligue avec 35 713 personnes venues au stade 👏 OM - Montpellier devient le record d’affluence devant OL Lyonnes - PSG le 16 novembre 2019 (30 661 spectateurs) 🏟️ pic.twitter.com/QwzvRbBk3i — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 28, 2026

Pire : au retour des vestiaires, Justine Rouquet a doublé la mise… sur la première frappe montpelliéraine de la soirée (0-2, 49e). Mais le désespoir n’a finalement duré qu’une poignée de secondes : sur un ballon récupéré haut, Mathilde Bourdieu a envoyé un missile sous la barre et rallumé le Vélodrome (1-2, 51e). En vain, la faute à quelques interventions de Chloé N’Gazi dans les buts héraultais. La victoire relance totalement Montpellier, de retour à hauteur de la ligne de flottaison et qui peut pleinement croire en son maintien, à quatre points de l’OM.

L’OL accroché, le Paris FC sur le fil

Un peu plus tôt, la soirée avait déjà été riche en spectacle et en surprises. Malmenées à Strasbourg, les Lyonnaises sont revenues deux fois au score pour finalement arracher le match nul (2-2). Soit la deuxième fois seulement cette saison que les Rhodaniennes, toujours invaincues en championnat, lâchent des points. Match difficile également pour le Paris FC, qui avait rapidement pris le score face à Fleury grâce à Clara Mateo, avant de se faire reprendre. Puis de finalement l’emporter grâce à un penalty de Lorena Azzaro dans les dernières secondes (2-1). Dans la course au maintien, Saint-Étienne s’est également offert une belle opération et de l’espoir en faisant tomber Lens (2-1), tandis que Dijon a renversé Le Havre (2-1).

Quand la Ligue 1 n’est pas là, la Première Ligue danse.

Marseille 1-2 Montpellier

Buts : Bourdieu (51e) pour l’OM // Kbida (1re CSC) et Rouquet (49e) pour le MHSC

Saint-Étienne 2-1 Lens

Buts : Ali Nadjim (11e) et Kelley (62e) pour l’ASSE // Gbedjissi (37e) pour Lens

Strasbourg 2-2 OL Lyonnes

Buts : Lourenço (21e) et Barrett (76e) pour Strasbourg // Shrader (25e) et Yohannes (81e) pour les Lyonnes

Paris FC 2-1 Fleury

Buts : Mateo (2e) et Azzaro (90e+3) pour le PFC // Ngock (18e) pour Fleury

Dijon 2-1 Le Havre

Buts : Le Gay (51e) et Krezyman (64e) pour Dijon // Nassi (29e) pour le HAC

Un week-end de gala pour le foot féminin